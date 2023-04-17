Вслед за Польшей и Венгрией. Словакия приостанавливает импорт украинского зерна 17 апреля, 13:32 Рабочий загружает зерно на терминале в Одесской области, 23 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Словакия вслед за Польшей и Венгрией временно приостановит импорт зерна из Украины.



Об этом заявил премьер-министр Эдуард Хегер в понедельник, 17 апреля.



«Рабочая группа встретится сегодня, чтобы обсудить эту тему. О результатах встречи сообщат позже», — сказал он.

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15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины, заявив о готовности решить этот вопрос через межгосударственное соглашение. В Украине заявили, что сожалеют о таком решении и оно противоречит предварительным договоренностям между сторонами.

На следующий день о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявила Венгрия.

Еврокомиссия назвала их решение неприемлемым. Как пишет Reuters, на этой неделе представители стран-членов ЕС соберутся, чтобы его обсудить.

Министры сельского хозяйства Украины и Польши Николай Сольский и Роберт Телус 17 апреля встретятся в Варшаве, чтобы подписать соглашение о транзите украинского зерна через Польшу в третьи страны. В Будапеште говорят, что транзит будет сохраняться в дальнейшем.

Вторгнувшись в Украину, Россия заблокировала порты и морские пути, которыми экспортировали украинское зерно в Африку и страны Ближнего Востока. ЕС решил отменить пошлины на зерно из Украины, чтобы облегчить его поставки на мировые рынки. Так, зерно начали переправлять через Польшу, но значительная его часть осталась в стране, что привело к падению цен и значительным финансовым потерям для польских фермеров, которые вышли на протесты.