Китай резко нарастил экспорт в КНДР

22 мая, 02:50
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Флаг Китая (Фото:johnnycui / pixabay)

Флаг Китая (Фото:johnnycui / pixabay)

Китайский экспорт в Северную Корею в апреле резко вырос по сравнению с прошлым годом. В лидерах самой экспортируемой продукции — материалы для париков и удобрения.

Об этом сообщает Reuters.

Китайские экспортные поставки в КНДР выросли на 69% в годовом исчислении и в апреле составили 166 млн долларов.

Основными статьями экспорта являются переработанные волосы и шерсть, которые используются при изготовлении париков, на сумму около 11,6 млн долларов, а также широко используемое удобрение — гидрофосфат диаммония на сумму 8,8 млн долларов. Также в апреле Пхеньян закупил в Китае риса на сумму около 5 млн ​​долларов.

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Согласно данным таможни, в январе-апреле китайский экспорт в Северную Корею в сравнении с предыдущим годом возрос с 270 до 603 млн долларов.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай КНДР Северная Корея

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