Канада запретила импорт алюминия и стальных изделий из России 11 марта, 08:02 Канада запретила импорт алюминия и стали из России (Фото:ElasticComputeFarm / Pixabay)

Канада ввела запрет на импорт российского алюминия и стальной продукции.

Об этом сообщается в заявлении Минфина Канады.

«Сегодня вице-премьер и министер финансов Христя Фриланд объявила, что Канада запрещает импорт российских алюминия и стальной продукции», — говорится в документе.

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В ведомстве уточнили, что запрет касается всей алюминиевой продукции России, включая необработанный и листовой алюминий, а также готовую продукцию, включая посуду и другие бытовые товары.

Также запрещен ввоз железа, нелегированной стали, полуфабрикатов и готовых изделий, включая трубы.

Отмечается, что таким образом Канада ограничивает поступления прибыли России, которые ей необходимы для финансирования войны против Украины.

По данным Минфина, в 2021 году Канада импортировала алюминия из России на сумму $45 млн, а российской стальной продукции — на $213 млн.

Ранее США ввели 200% пошлину на российский алюминий.