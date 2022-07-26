В компании Siemens заявили, что Газпром задерживает ввоз турбины для Северного потока 26 июля, 02:50 Турбина Siemens необходима для работы газопровода Северный поток (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Компания Siemens Energy сообщила, что турбина, которая по заявлениям российского Газпрома необходима для работы Северного потока, готова к отправке. В то же время, монополист не предоставляет необходимые документы.



Об этом сообщает Reuters.

«Транспортировка турбины может начаться немедленно. Немецкие власти предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию еще в начале прошлой недели. Газпром знает об этом. Впрочем, до сих пор не хватает таможенных документов на импорт в Россию. Газпром как пользователь должен предоставить их», — заявили в компании.

Видео дня

В компании сообщили, что российский монополист требует документы, в которых будет сказано, что «доставка не нарушает санкции».

Российский Газпром 25 июля заявил, что прокачка газа по Северному потоку c 27 июля сократится до одной пятой от его мощности. В стране-агрессоре объяснили это несвоевременным возвратом турбины для газопровода с ремонта в Канаде, наработкой межремонтного пробега, а также поломкой других агрегатов.

11 июля Канада официально согласилась вернуть в Германию подсанкционную турбину для российского трубопровода Северный поток, несмотря на возражения со стороны Украины.

После этого в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Канады и заявили, что решение подрывает евроатлантическое единство в применении международных санкций против РФ. Канаду призвали пересмотреть решение.

Турбина Siemens была отправлена ​​на ремонт в Канаду, где «застряла» из-за санкций против нефтегазовой отрасли России, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.