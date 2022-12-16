На более $800 млрд. Сенат США принял оборонный бюджет на 2023 год 16 декабря, 05:36 Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Верхняя палата Конгресса США приняла законопроект с оборонным бюджетом страны на 2023 финансовый год. В нем предусмотрено усиление мер по сдерживанию РФ в Европе, поддержку союзников по НАТО и Украины, пишет The Hill.

Проект Закона об оборонном бюджете США (NDAA — 2023) был принят подавляющим двухпартийным большинством: 83 сенатора проголосовали «за», 11 высказались «против». Он предусматривает выделение на нужды обороны США на $45 миллиардов больше, чем президент Байден подавал в официальном запросе в Конгресс. В целом новый оборонный бюджет охватывает $817 миллиардов на расходы Министерства обороны и $30 миллиардов Министерству энергетики США.



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Законопроект содержит статьи с военной помощью другим странам. В частности, $800 миллионов предназначены Украине. Эта сумма рассматривается отдельно от других многомиллиардных законодательных актов, которые Конгресс США принимал после полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, в документе предполагается выделение $6 миллиардов на Европейскую инициативу сдерживания. Эта программа была начата в 2014 году после начала оккупации Крыма.