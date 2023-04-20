Россия завозит элитный алкоголь контрабандой — Bloomberg

20 апреля, 00:29
Поделиться:
Производители прекратили экспорт в страну, но Россия завозит «параллельным импортом» (Фото:pexels.com@kowalievska)

Производители прекратили экспорт в страну, но Россия завозит «параллельным импортом» (Фото:pexels.com@kowalievska)

Москва разрешила контрабандный ввоз элитного алкоголя по схеме «параллельного импорта». Международные алкогольные бренды не могут проконтролировать свои поставки в РФ, несмотря на санкции.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Такие продукты, как виски Johnnie Walker и коньяк Remy Martin, доступны в России, несмотря на то, что производители прекратили экспорт в страну после полномасштабного вторжения в Украину», — говорится в материале.

Видео дня

Читайте также:

Оккупанты в значительной степени сосредоточены на кражах скифского золота (Фото:Efrem Lukatsky) The Guardian: Россияне организовали контрабанду ценных исторических артефактов из Украины

Производитель коньяка Remy заявляет, что алкогольные напитки, которые доступны в магазинах, могут быть остатками запасов, и предполагается, что они были ввезены в Россию с использованием «параллельного импорта» из стран и организаций, не попавших под санкции против России.

Читайте также:
Максим Билявский
Максим Билявский
Россия обходит нефтяные санкции. Нужны более жесткие контрмеры

Согласно Bloomberg, производители в других отраслях, таких как косметика или персональная электроника, которые прекратили экспорт в Россию, могут оказаться в похожей ситуации. Агентство также отмечает, что в России увеличилось количество товаров, которые можно ввозить с помощью «параллельного импорта», включая мебель от IKEA, косметику от Lancome и игрушки от Hasbro Inc.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Алкоголь Контрабанда Санкции против России Санкции США Санкции Запада

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X