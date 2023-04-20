Россия завозит элитный алкоголь контрабандой — Bloomberg 20 апреля, 00:29 Производители прекратили экспорт в страну, но Россия завозит «параллельным импортом» (Фото:pexels.com@kowalievska)

Москва разрешила контрабандный ввоз элитного алкоголя по схеме «параллельного импорта». Международные алкогольные бренды не могут проконтролировать свои поставки в РФ, несмотря на санкции.

Об этом сообщает Bloomberg.



«Такие продукты, как виски Johnnie Walker и коньяк Remy Martin, доступны в России, несмотря на то, что производители прекратили экспорт в страну после полномасштабного вторжения в Украину», — говорится в материале.

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Производитель коньяка Remy заявляет, что алкогольные напитки, которые доступны в магазинах, могут быть остатками запасов, и предполагается, что они были ввезены в Россию с использованием «параллельного импорта» из стран и организаций, не попавших под санкции против России.

Согласно Bloomberg, производители в других отраслях, таких как косметика или персональная электроника, которые прекратили экспорт в Россию, могут оказаться в похожей ситуации. Агентство также отмечает, что в России увеличилось количество товаров, которые можно ввозить с помощью «параллельного импорта», включая мебель от IKEA, косметику от Lancome и игрушки от Hasbro Inc.