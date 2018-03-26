"Всего помногу": основатель сервиса Tickets.ua о главном принципе work-life баланса

Экс-глава и основатель сервиса Tickets.ua, директор Sabre Travel Network Ukraine Сергей Кравец делится своими советами в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Практически никаких. Меня вполне устраивает, как я прожил эти 10 лет, ничего глобально менять я бы не хотел. С удовольствием прожил бы их заново так же.

Разве что посоветовал бы себе быстрее учиться разбираться в людях. Все в мире – о людях.

2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

В Украине это люди, идущие своим путем, и управляющие обстоятельствами. Это Василий Хмельницкий, Юрий Косюк, Сергей Тигипко, Геннадий Буткевич. Люди, которые способны созидать с ощутимым финансовым результатом.

Аркадий Добкин / © epam-group.ru

В мире – мне очень импонирует Аркадий Добкин, EPAM. Белорус, который построил компанию, вывел ее на биржу. Сейчас ее капитализация приблизительно 6 млрд долларов, и прекрасный финансовый результат. И он продолжает смотреть вперед, продолжает оставаться увлеченным человеком.

Вообще, мне очень импонируют лидеры изменений, в бизнесе или в жизни.

3. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Должен быть хороший мультипликатор возврата инвестиций на этого человека. Инвестиций не только финансовых, что само собой разумеется, но и человеческих ресурсов. Времени, сил, дискуссий и споров, надежд и неудач. И не ошибиться в системе координат человека. Перефразируя известное, лучше с умным потерять или выиграть. Всяко лучше с умным.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

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Бизнес-литературу практически не читаю, кроме статей и отраслевой аналитики. Зато аналитики читаю много. Из условно художественных – недавно прочел биографию Черчиля. Сейчас таких лидеров не хватает миру, мне кажется. И биографию Сальвадора Дали. У него невозможно поучиться и перенять гениальность, по понятным причинам. Но нельзя не восторгаться колоссальной производительностью и способностью смотреть на вещи с необычных ракурсов.

Фильмы смотрю редко. Тех, которые бы стоило порекомендовать, не упомню. Сложно же рекомендовать что-то смотреть, если на следующий день забываешь сюжет. Вот какие-то такие попадаются мне последнее время. Раньше любил Кустурицу, но крайний его фильм откровенно не понял.

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Я не знаю, что такое work-life баланс. Все же зависит от того, чего человек хочет от работы, и чего – от жизни, на какие результаты рассчитывает. Если этим словом сейчас называют гармонию, то у каждого она своя, и трудоголик, и любитель лениво помедитировать могут в определенный момент сказать, что он находится в гармонии с собой.

Я лично работаю до предела, пока глаза не слипаются. Гуляю тоже до предела, пока есть вино на столе. Семью люблю и стараюсь уделять ей внимание также до предела. Всего помногу, вот формула моего баланса.

Что касается эффективности, то мой совет – научиться быть разборчивым в делах. Перед тем, как что-то начать делать, чем-то заниматься – задавать себе вопрос – а нафига? Какие внутренние задачи это решает, к какому результату это приведет, хватит ли ресурсов. Эффективность появляется там, где человек занимается действительно нужными ему делами, и хорошо понимает, зачем он это делает. Отсейте хлам в делах, это сильно добавит эффективности и времени на life.