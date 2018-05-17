"Всегда все планируйте": топ-менеджер Huawei Украина объясняет, почему важно действовать по заранее продуманному плану

Руководитель департамента Huawei Consumer BG в Украине Кевин Чжоу делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Принимай преграды и трудности как новые возможности. Это способствует приобретению новых знаний, профессиональному росту и повышает твой уровень признания.

Построение твоей карьеры зависит только от тебя самого. Не нужно рассчитывать на то, что кто-либо другой, работодатель или руководитель, сделает это за тебя.

Будь смелым и стойким.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

В первую очередь преданным своему делу, максимально вовлеченным в работу. Не менее важно, чтобы он был открытым к вызовам, готовым учиться и самосовершенствоваться. И конечно, ориентированным на результат, готовым противостоять трудностям. Это самые важные факторы в сотруднике для меня.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

© COMFY via Facebook

Из украинских – компания Comfy. У этой компании есть долгосрочная стратегия и профессиональная команда, от менеджмента до исполнителей, которая нацелена на достижение лучших результатов. Что касается международных компаний, то их много: Tencent, Alibaba, Huawei, Google.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

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Книга: Эдгар Шейн Организационная культура и лидерство. Эта книга научила меня, как эффективно руководить командой, чтобы вместе развиваться и совершенствоваться, как предвидеть потенциальные трудности и решать их.

Кадр из фильма Побег из Шоушенка / © Castle Rock Entertainment

Фильмов два. Первый – Побег из Шоушенка. Этот фильм учит не сдаваться даже в самой безвыходной ситуации. А второй – это Аватар. Мне повезло быть одним из первых, кто увидел этот фильм. Уже тогда, при первом просмотре и до того, как лента стала сверхпопулярной, я был уверен в том, что это настоящее чудо.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему «зацепил» вас в последнее время? (назовите любимую песню).

Это точно испано-немецкий певец и композитор Альваро Солер и его песни El mismo sol и La cintura.

6. Как смартфон помогает в бизнесе, и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Смартфон помогает мне абсолютно во всем. С помощью смартфона можно решить практически любую рабочую задачу. А мой ТОП-3 приложений – это WeChat , Facebook, и YouTube.

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Во-первых, всегда все планируйте. Я стараюсь следовать заранее продуманному плану – это помогает достичь мне и моей команде максимальной эффективности, а для лидера это особенно важно. В противном случае устанут все: и вы, и ваша команда. Во-вторых – занимайтесь спортом, чтобы поддерживать свою физическую форму, быть готовым работать под давлением и справляться со многими задачами одновременно. Ну и в-третьих – разнообразьте свою жизнь. Мне нравится музыка, я играю на нескольких музыкальных инструментах. Также люблю путешествовать и пробовать необычные блюда. Многогранность поможет вам быть эффективными.