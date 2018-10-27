Волкер заявил, что повышение цен на газ улучшит украинскую экономику

Представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что повышение цены на газ для населения будет способствовать реформе энергетического сектора в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам дипломата, если сейчас повысить цены на газ, то в скором времени можно будет ощутить реформирование энергетического сектора в Украине и всей экономики. А для семей с низким доходом будет действовать система субсидий.

"Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены", - добавил Волкер.

Напомним, Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ.

Ранее сообщалось, что на размер субсидии и количество получателей помощи влияют два фактора. Первый - повышение тарифов. Он приводит к увеличению числа желающих получить услугу и увеличению самой компенсации, говорит Андрей Рева. Второй фактор, по его словам - это рост социальных стандартов.