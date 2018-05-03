"Весь секрет – в удовольствии": CEO Innovecs о том, как сделать работу частью жизни и не жалеть об этом

Алекс Луцкий, CEO компании Innovecs, делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета Вы дали бы себе 10 лет назад?

Прислушивайся к внутреннему голосу. Если что-то не нравится или не комфортно – измени.

Принимай самостоятельные решения быстро.

Если тебе не интересно, то найди новые возможности, найди то, что тебя увлечет, в чем тебе будет комфортно, в чем дальше ты сможешь развиваться.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Прежде всего, на входе нужно четко сформировать ожидания, цели и задачи для этого сотрудника, чтобы на выходе можно было бы объективно оценить, было ли это решение правильным. Это командная работа, взаимодействие и диалог.

Для меня очень важны личностные качества и разделение ценностей и культуры компании. Конечно, квалификация и экспертиза каждого члена команды должна соответствовать задачам и целям проекта. Мы ценим желание обучаться и искать новые пути для развития.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

Если обобщить, то все успешные компании являются примером и не важно, украинская это компания или зарубежная. Если она успешная, то не важно в каком сегменте. Я считаю, что примером является любая компания, которая стала успешной в двух аспектах: первый – финансовый; второй – создает то, что дает дополнительную ценность стране, рынку и индустрии.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

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Доставляя счастье. От нуля до миллиарда (в укр. переводе – Доставка щастя. Шлях до прибутку, задоволення і мрії – ред) Тони Шея. Одна из моих любимых книг – об истории Zappos. В ней, как мне кажется, отслеживается то, что мы делаем в рамках компании. Привязываемся не конкретно к опыту человека или его образованию, последнему месту работы, а привязываемся к культурным ценностям, которые являются сегодня для нас приоритетом.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время?

Честно, нет такого. Я не слежу за музыкальными новинками. Как правило, работаю без музыки.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Точно помогает, и только с точки зрения бизнеса. С точки зрения личного времени, конечно, больше забирает. Но есть такие приложения как e-mail, позволяющие быть доступным всегда. Браузер позволяет быть в курсе всех событий и мессенджер – для ведения быстрой и эффективной коммуникации.

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Весь секрет – в удовольствии. Я получаю удовольствие от работы, занимаюсь реально тем, что мне очень нравится и соблюдать баланс просто нет необходимости. Работа должна быть частью жизни. Разделять – неправильно. Нужно просто найти ту работу, которая тебе по душе.