В Украине запустили базу для борьбы с "черными" риелторами

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ФГИ запустил базу данных оценки недвижимости
Фото: pixabay/PublicDomainPictures

ФГИ запустил базу данных оценки недвижимости

Фонд государственного имущества (ФГИ) запускает обновленную Единую базу данных оценки недвижимости и автоматическую электронную проверку отчетов оценщиков.

Об этом написал и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил на своей Facebook-странице.

По его словам, теперь каждый отчет оценщика автоматически будет проходить электронную проверку на соответствие заложенным индикативам, ценовым показателям минимально допустимой стоимости.

"Заключить фиктивный договор купли-продажи квартиры в центре Киева за 200 тыс. грн не удастся. Налог придется уплатить в соответствии со стоимостью, которая заложена в системе рыночных индикативов. Если определенная оценщиком стоимость ниже, система этот отчет заблокирует и соответственно нотариус не сможет оформить договор", – рассказал глава ФГИ.

Кроме того, он добавил, что количество новых отчетов об оценке, внесенных в Единую базу в мае, составило 65 тыс.

"Проверить (отчеты, - ред.) в "ручном режиме" невозможно. С введением электронного модуля все махинации станут невозможными", – заявил он.

Также Трубаров добавил, что ежегодные потери государства от действий недобросовестных оценщиков составляют 2-3 млрд грн.

 

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