В Киеве с 1 ноября запустят электронный билет в тестовом режиме

Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила запустить электронный билет в коммунальном транспорте в тестовом режиме с 1 ноября.

Об этом сообщила пресс-секретарь департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Ксения Призиглей, передают Українські Новини.

В наземном транспорте уже установлено 1,5 тыс. комплектов оборудования для функционирования системы электронного билета, добавила она.

Кроме того, распоряжением от 22 октября мэр Киева Виталий Кличко утвердил порядок функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте независимо от форм собственности.

Согласно документу, перевозчики должны оборудовать подвижной состав городского транспорта, а также станции Киевского метрополитена, скоростного трамвая, фуникулера, городской электрички оборудованием для функционирования системы электронного билета.

Порядком предусмотрены такие формы носителя е-билета: транспортная карточка, банковская карточка, социальная (льготная карточка), QR-код, ученический и студенческий билеты, гаджет с соответствующим приложением.

Проездной билет может быть разовым; на определенный период на один или несколько видов транспорта с определенным количество поездок, без определенного количества поездок; период пользования может начинаться с момента продажи билета или с момента его активации; предусмотрен билет с учетом дальности поездки.

Если пассажир не пользуется е-билетом на протяжении года, билет будет заблокирован в системе, и стоимость неиспользованных поездок не возвращается.

В то же время пассажир может обратиться с заявлением о возврате денежных средств с билета, если он пользовался им в течение года.

Напомним, единый электронный билет для всех видов наземного транспорта Киева планировали ввести к середине 2018 года.

В декабре 2017 года в городском транспорте Киева начали устанавливать оборудование для автоматизированной оплаты проезда.

В конце сентября, Кличко анонсировал введение единого электронного билета на проезд в Киеве.