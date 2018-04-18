Утро принадлежит вам, а вечер – семье: гендиректор компании Yakaboo о своих секретах work-life баланса

Генеральный директор компании Yakaboo Иван Богдан делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Не зацикливаться на чем-то одном, а сохранять work-life баланс;

Больше читать, учиться и развиваться – не стоит откладывать это до "лучших времен", они никогда не наступят. Развивайся ежедневно в течение всей жизни!

Раньше рожать детей.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Во многом мои ожидания от сотрудника соответствуют ключевым ценностям Yakaboo. Сотрудник должен быть профессионалом своего дела, честным в отношениях, должен стремиться к росту и развитию, мыслить творчески и нешаблонно, делать "невозможное" возможным, верить в личный успех и успех компании. Для этого он должен быть проактивным и инициативным не только на работе, но и в жизни. Любить то, что он делает, быть вдохновенным и вдохновлять других.

И самое главное, что должен показать сотрудник – это умение достигать поставленных целей и задач и показывать конкретные результаты. Приносить новые идеи, воплощать их в жизнь и не останавливаться на достигнутом.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

© Zappos Insights via Facebook

Amazon, Google и Zappos. Например, Тони Шею, основателю Zappos, удалось создать не просто бизнес, а сообщество единомышленников с сильной корпоративной культурой и ценностями. При этом всем Zappos славится одним из лучших в мире клиентским сервисом.

Но все эти компании объединяет самое важное – инновационность и желание решать проблемы людей, а не просто зарабатывать деньги. Инновационность этих компаний заключается не только в технологичности, но и в новом подходе к бизнесу. По сути эти компании – первопроходцы в своих нишах.

Я не создаю себе кумиров. У многих компаний есть чему поучиться, каждая из них уникальна и неповторима в своих успехах и достижениях. Главное – делать правильные выводы и адаптировать чужой опыт к реалиям своего бизнеса, а не слепо следовать за кем-то.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

С фильмами у меня складывается не очень – если появляется свободное время, то в приоритете книги, а не фильмы. Книги для меня – источник мотивации, впечатлений, идей и тд.

Из наиболее интересных хотел бы выделить:

© itsmenadiika via Instagram

Доставляя счастье Тони Шея – история Zappos мне чем-то напоминает историю Yakaboo.

7 навыков высокоэффективных людей Стивена Кови. Считаю, она должна быть настольной книгой каждого человека, который хочет четко сформулировать для себя жизненные приоритеты и цели и максимально реализовать творческий потенциал.

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45 татуировок менеджера Максима Батырева – эффективная книга, которая на 90% состоит из правил, которые действительно реально применить в реальной жизни. Могу это подтвердить на собственном опыте.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? (назовите любимую песню).

Я не зацикливаюсь на чем-то одном надолго. Я с удовольствием слушаю как и "классику" типа Криса Ри, Bad Boys Blue, так и современную музыку всех стилей и направлений.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Иногда мне кажется, что смартфонов слишком много в нашей жизни и мы стали слишком зависимы от них, тратим много времени зря. Как говорил Стивен Хокинг: "Блуждать по Интернету – такая же нелепая идея, как постоянное переключение телеканалов".

Поэтому смартфон использую исключительно для работы, то есть для звонков и другой коммуникации, постановки и контроля задач. Это все возможные мессенджеры, почта, планировщики задач.

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Сохранять природные и энергетические циклы, тогда вы сможете быть более эффективными и результативными. Этому меня научил один мудрый человек, поэтому с радостью расскажу как правильно соблюдать баланс:

Утро принадлежит вам. Это время, когда нужно работать над своим духовным и физическим развитием. Планируйте свой день так, чтобы начинать утро как можно раньше, лучше – с восходом солнца, сосредоточьтесь утром на своем физическом и интеллектуальном развитии: утром делайте зарядку, занимайтесь спортом (лучше – бег в парке, велосипед или еще что-то на свежем воздухе), читайте или слушайте книги. Заряжайтесь энергией на весь день. Спорт очень важен для поддержания тела в хорошем физическом состоянии. Утром можно получить самую сильную энергию за сутки, зарядить свою "батарею" для дальнейших действий.

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День принадлежит обществу и бизнесу. Вся накопленная утром энергия должна быть реализована в течение дня. Это время для активных действий, встреч, решений, полезной совместной деятельности. Днем все системы работают на полную мощность, это нужно знать, чувствовать и правильно использовать.

Вечер принадлежит семье. Когда приходит общая активность и солнце катится на восток, это лучшее время, чтобы провести его в кругу семьи. Совместный ужин, приятные беседы, интересные истории, обсуждение общих задач, планирование выходных, совместное творчество и тому подобное. Все это подпитывает нашу эмоциональную энергию.

Ночь принадлежит отдыху. Не только нашему телу нужен отдых, но и нашей нервной системе. Ночью происходит энергетический и информационный детокс и обработка накопленной за день информации. Также происходят очень важные процессы на уровне физики и биохимии нашего тела, поэтому спать и отдыхать нужно.