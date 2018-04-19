Уникальный кофе может приготовить только уникальная личность: топ-менеджер компании Агромат о хороших сотрудниках

Руководитель HR-департамента компании Агромат Елена Ипатова делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Не терять время и начать прокачивать навыки, которые понадобятся в самом ближайшем будущем: развитие интуиции, способность самому определять смыслы в том, чем занимаешься, смотреть на мир с точки зрения возможностей. Это учит большой дисциплине, творческому мышлению, концентрации на главном.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Изначально он должен совпадать по ценностям – это то, что наиболее важно, как для компании, так и сотрудника. Если реализация целей проходит в единой системе координат и удовлетворяются единые потребности в достижении желаемого уровня дохода, безопасности, экологичности, признании ценности достигнутых результатов, и при этом реализуется потребность в развитии, выходе на новый уровень самоактуализации – это всегда 100%-ное попадание. С такими людьми ты не только работаешь, но и идешь по жизни, пересекаешься, участвуешь в общих проектах. И становится неважно, работаете вы вместе в одной компании или участвуете в единых проектах.

Я уверена, что скоро в ментальности людей исчезнет место работы как таковое, их будет объединять не работа, а идея, единые ценности, смыслы, а роль каждого будет меняться, в зависимости от приоритетных задач, уникальности личности, наличия необходимых навыков и способностей. Машина может приготовить кофе. Но уникальный кофе может приготовить только уникальная личность. И если компания предоставляет возможность сотрудникам развиваться в конкретных проектах – это очень круто, так как реализуется то, что приносит счастье каждому человеку – реализовать свое предназначение в этой жизни. С моей точки зрения, реализация своего предназначения и получение радости от жизни – новый вызов в эпоху глобальных перемен.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

Для меня примером является любой бизнес, который прошел стадию идеи и вышел на стадию реализации. Особенно, если это связано с новым продуктом, новой услугой либо тем, чего раньше никто не делал. Я уважаю любую украинскую и зарубежную компанию, которая, несмотря ни на что, находит внутри себя ресурсы для развития. При этом квантовый скачек у каждой компании свой – у кого-то это выстоять, когда кажется, что вокруг рушится весь мир, для кого-то – вовремя измениться, нащупав свою уникальность, а для кого-то – увидеть и реализовать будущие возможности для человечества. Вдохновляют и дают драйв все компании, способные менять шаблонные подходы, двигать свои и чужие ментальные границы, создавать нереальное удовольствие от работы для своих сотрудников и для клиентов.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Кадр из фильма Заложники / © 20 Steps Productions

Самый мощный по своему накалу – Заложники Резо Гигинеишвили. Гениальный фильм, в котором понятие свобода раскрывается настолько глубоко, что надолго остается в памяти.

Кадр из фильма Заклинатель лошадей / © Touchstone Pictures

Заклинатель лошадей – безумно красивый и совершенно природный фильм о том, как слышать свою интуицию, как различать настоящее от искусственного, как наши ежедневные выборы определяют наше будущее. "Хочу достичь состояния, когда мои ошибки будут мне так же дороги, как и мои правильные решения" – ключевая фраза фильма.

Для руководителей, у которых сотрудники работают на постоянных процессах, очень рекомендую вместе c ними посмотреть и обсудить документальный фильм Мечты Дзиро о суши – фильм о необыкновенном Мастере, его личном Пути. Фильм, открывающий новые смыслы в том, что ты делаешь ежедневно.

© the416investor via Instagram

Из книг люблю те, которые дают энергию, другую точку зрения, меняют мировоззрение. Всегда (и снова) актуален Нассиб Талеб – І Skin In The Game, Чапаев и Пустота Виктора Пелевина. Когда нужно наполниться красотой и прикоснуться к невероятному – помогает Руми.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? (назовите любимую песню).

Из последних открытий – Фабио Бьонди. На то, как он играет, можно смотреть бесконечно. Очень мечтаю попасть на его концерт.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Мессенджеры, MindManager.

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Хотя бы на минуту останавливать поток мыслей и наслаждаться каждым моментом. Потому что каждый из них – прекрасен.