«Какая злая ирония». Зеленский отреагировал на признание Северной Кореей «независимости» ОРДЛО

13 июля, 22:53
Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал признание Северной Кореей «независимости» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях.

Во время вечернего видеообращения, Зеленский рассказал, что принял участие в работе конференции Азиатское лидерство, которая ежегодно проходит в Сеуле, столице Южной Кореи.

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«Какая злая ирония. Сегодня же представители оккупационных структур в Донецке заявили о том, что их, как они говорят, признала КНДР», — добавил президент.

Президент подчеркнул, что Киев будет очень жестко реагировать на всех уровнях, а такая новость, по мнению Зеленского, в дополнительных комментариях не нуждается.

«Все очевидно. Каким путем идем мы и к чему могут прийти оккупанты», — подчеркнул он.

13 июля КНДР на официальном уровне признала «независимость» квазиреспублик ОРДЛО. После этого Киев разорвал дипломатические отношения с Пхеньянем.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   ДНР ЛНР КНДР Северная Корея Владимир Зеленский

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