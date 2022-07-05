Зеленский потребовал от Минобороны и Генштаба разъяснить решение о новых правилах для военнообязанных 5 июля, 21:20 Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 5 июля, прокомментировал решение Генштаба ВСУ по поводу получения разрешений военнообязанными, призывниками и резервистами.

Глава государства поручил министру обороны, начальнику Генштабу и главнокомандующему ВСУ в среду доложить ему подробности решения и пообещал разобраться.

«Сегодня в обществе было много споров по поводу решения Генштаба ВСУ об утверждении порядка получения разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение… Прошу Генеральный штаб в будущем не принимать без меня подобных решений», — сказал Зеленский.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что, если призывник или военнообязанный планирует выезд за пределы своего района и области, ему нужно взять разрешение в ТЦК (территориальном центре комплектования).

«Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось», — сообщил он.



Представитель Генштаба ВСУ полковник Александр Хлысь уточнил, что разрешения будут нужны для выезда за пределы области. Он отметил, что норма уже была в законодательстве Украины к началу войны. По словам Хлыся, Генштаб сейчас работает с Минцифры над тем, чтобы упростить получение разрешений через приложение Дія.

Координаторка движения адвокатов ВСУ Евгения Рябека говорила, что военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений, а речь шла об упорядочении учета лиц, меняющих место жительства или место регистрации.

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