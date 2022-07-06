Зеленский заявил, что между ним и Генштабом нет недоразумений 6 июля, 17:24 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что между ним и Генштабом нет никаких недопониманий.

Об этом глава государства сказал в комментарии Суспільному в среду, 6 июля.



Зеленский рассказал, что в среду провел отдельное заседание по поводу решения Генштаба о разрешении на выезд военнослужащих. Было решено, что решение «принято неправильно» и должно быть отменено.



Видео дня

«У нас война и мы должны работать одной командой. Мы так и работаем. Если есть какая-то несогласованность, надо исправлять эти ошибки, они мелкие, я считаю, по сравнению с этим единством, которое демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем. Я считаю, что это ни о чем. Ошибки нужно исправлять, вот и все», — заявил президент.



Накануне Владимир Зеленский поручил министру обороны, начальнику Генштабу и главнокомандующему ВСУ доложить ему подробности резонансного решения Генштаба и попросил в будущем не принимать такие решения без него.

6 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что после заседания Ставки верховного главнокомандующего было принято решение отменить порядок предоставления разрешений военнообязанным украинцам на выезд за пределы места жительства (места пребывания) в военное время. Документ отправят на доработку.

Залужный сказал, что опубликованный Генштабом документ изначально касался только внутренней работы ТЦК и не создавал никаких ограничений прав и свобод украинцев, но из-за манипуляций и разночтений привел к дискредитации ВСУ и военно-политического руководства.

В этой войне никто не стреляет по противнику из автомата – Роман Костенко https://www.youtube.com/embed/gR5yY1GrjWI

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.