Зеленский заявил, что между ним и Генштабом нет недоразумений

6 июля, 17:24
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что между ним и Генштабом нет никаких недопониманий.

Об этом глава государства сказал в комментарии Суспільному в среду, 6 июля.

Зеленский рассказал, что в среду провел отдельное заседание по поводу решения Генштаба о разрешении на выезд военнослужащих. Было решено, что решение «принято неправильно» и должно быть отменено.

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«У нас война и мы должны работать одной командой. Мы так и работаем. Если есть какая-то несогласованность, надо исправлять эти ошибки, они мелкие, я считаю, по сравнению с этим единством, которое демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем. Я считаю, что это ни о чем. Ошибки нужно исправлять, вот и все», — заявил президент.

Накануне Владимир Зеленский поручил министру обороны, начальнику Генштабу и главнокомандующему ВСУ доложить ему подробности резонансного решения Генштаба и попросил в будущем не принимать такие решения без него.

6 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что после заседания Ставки верховного главнокомандующего было принято решение отменить порядок предоставления разрешений военнообязанным украинцам на выезд за пределы места жительства (места пребывания) в военное время. Документ отправят на доработку.

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Залужный сказал, что опубликованный Генштабом документ изначально касался только внутренней работы ТЦК и не создавал никаких ограничений прав и свобод украинцев, но из-за манипуляций и разночтений привел к дискредитации ВСУ и военно-политического руководства.

В этой войне никто не стреляет по противнику из автомата – Роман Костенко

https://www.youtube.com/embed/gR5yY1GrjWI
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Военное положение Военнообязанные Военкомат Военкоматы Владимир Зеленский Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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