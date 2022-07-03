«Опасный сигнал». Зеленский отреагировал на слова Лукашенко о «единой армии» с Путиным 3 июля, 23:52 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 3 июля, прокомментировал заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко о его «единой» с Россией армии.

"…Мне кажется, это [последние заявления Лукашенко], прежде всего, опасно для дружественного белорусского народа… Он должен не втягивать Беларусь в захватническую войну России против Украины и нарушение всех международных договоров. Мне кажется, тот сигнал, который был, звучит опасным. Я думаю, что мы с вами увидим результат этих сигналов", — сказал глава государства во время совместного брифинга с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи.



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Зеленский также отметил, что, насколько ему известно, до этого Лукашенко всячески посылал сигналы мировому сообществу о том, что Россия запускала ракеты по Украине с территории Беларуси «без его воли».

Ранее Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что в «союзном государстве» создана единая армия и что он «давно определил» участие Беларуси в войне РФ против Украины.

В украинской разведке считают, что массированные российские ракетные удары с территории Беларуси были провокацией РФ для дальнейшего втягивания страны в войну против Украины. По данным ГУР, Россия снова усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности — военной авиации. Также у Украины есть данные о возможных провокациях со стороны Беларуси, заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин.



Начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов 22 июня заявил, что угрозы нападения со стороны Беларуси на данном этапе нет. Зеленский говорил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.



В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка. По информации проекта Белорусский гаюн, «учения» продлили минимум до 9 июля.



Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной войны против Украины аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.



Войдет ли Лукашенко войсками в Украину? Да – Павел Латушко https://www.youtube.com/embed/0j5v6NInmrI

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