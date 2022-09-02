Шмыгаль отложил подписание постановления о командировке мужчин за границу — Гетманцев 2 сентября, 00:52 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Нардеп от Слуги народа, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил, что премьер Денис Шмыгаль отложил подписание постановления о командировке мужчин за границу.

«На самом деле нет ничего удивительного в том, что премьер отложил подписание постановления о т.н. єВідрядження, вызвавшая вал критики в обществе. Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчетов, что, разумеется, не смогло убедить общество в его целесообразности», — сказал Гетманцев.



Видео дня

Он добавил, что поддерживает позицию премьера.

«Понятно, что на седьмой месяц войны с командировками нужно что-то решать. Однако очевидно и то, что пора принимать взвешенные и просчитанные решения, вместо интуитивных», — отметил он.

Постановление должно вступить в силу с 1 сентября и предусматривало разрешение на выезд за границу в короткие командировки будут украинские предприниматели и представители бизнеса, планирующие рабочую поездку.

Во время военного положения военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.