В Раде предлагают признать суверенитет Ичкерии
Законопроект о признании Ичкерии внесли в Раду нардепы Алексей Гончаренко и Муса Магомедов (Фото:ВРУ)
Народные депутаты предлагают признать государственный суверенитет Ичкерии (Чеченская Республика).
Соответствующий проект закона № 7551 был внесен в Верховную Раду в понедельник, 11июля.
Его инициатором выступили нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко и его внефракционный коллега Муса Магомедов.
При этом текст документа на данное время пока не обнародован.
Ичкерия — самопровозглашенное государственное образование, появившееся после развала СССР, которое по итогам так называемой второй чеченской войны было силой возвращено в 2000 году под контроль кремлевского режима.
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