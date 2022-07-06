МИД Украины поставил на место Лаврова, вспомнившего вдруг о «дипломатической этике»

6 июля, 17:22
В МИД Украины напомнили Сергею Лаврову, что РФ ранее сама сливала чужие переписки (Фото:Russian Foreign Ministry/REUTERS)

В МИД Украины напомнили Сергею Лаврову, что РФ ранее сама сливала чужие переписки (Фото:Russian Foreign Ministry/REUTERS)

В МИД Украины ответили на возмущение российской стороны из-за публикации в СМИ стенограммы телефонного разговора между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Комментируя эту утечку, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «дипломатическая этика такого не предполагает».

Речь идет о телефонном разговоре Путина и Макрона перед началом полномасштабного вторжения в Украину, на котором зафиксировано вранье российского диктатора по поводу его преступных намерений.

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В свою очередь спикер украинского МИД Олег Николенко отметил, что ведомство Лаврова, вспомнившего вдруг о «дипломатической этике», ранее само сливало чужие переписки.

«Он забыл вспомнить, как его ведомство в ноябре 2021 обнародовало конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности Нормандского формата. Как вы понимаете, разрешения на это они не давали. Вот и получается некое диссоциативное расстройство у российской дипломатии. Говорят одно, а делают другое», — подытожил он.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин МИД России МИД Украины Сергей Лавров Эммануэль Макрон

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