Министр финансов Украины впервые за 30 лет избран председателем Совета управляющих Всемирного банка и МВФ
Сергей Марченко (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
Министра финансов Украины Сергея Марченко избрали председателем Совета управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год.
Решение приняли единогласно все управляющие страны МВФ и Всемирного банка. Марченко также будет председателем на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в следующем году.
«Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ. За это долгое время мы создали надежные и прозрачные партнерские отношения. И я искренне благодарен нашим друзьям и партнерам за доверие. Это большая честь представлять Украину на международной финансовой арене», — заявив Марченко.
Он отметил, что новый статус позволит усилить сотрудничество с международными финансовыми партнерами.