Надеюсь, мы справимся. Президент ЕБРР — о том, как война разрушает экономику ЕС, и участии ее банка в восстановлении Украины. Интервью НВ 14 июля, 07:45 Эксклюзив НВ По словам Одиль Рено-Бассо, в этом году ЕБРР планирует выделить Украине более 1 млрд евро (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)

Одиль Рено-Бассо, глава Европейского банка реконструкции и развития, объяснила, какие риски развязанная Россией война несет для стран ЕС, оценила план восстановления Украины от команды Шмыгаля и назвала отрасли, которые нужно реконструировать в первую очередь.

После четырех месяцев войны украинское правительство всерьез задумалось над планом восстановления страны, которая понесла безумные экономические и инфраструктурные убытки из-за вторжения оккупантов. Для Европы эти локальные потери повлекли за собой эффект бабочки — после двух лет коронокризиса война в Украине усилила инфляционные процессы и углубила продовольственный кризис в ЕС, по той же причине подскочили цены на электроэнергию.

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Чтобы стабилизировать ситуацию международные и европейские финансовые организации готовы оказывать украинцам поддержку, о чем в очередной раз заверили Украину на конференции доноров в швейцарском Лугано. Там премьер Денис Шмыгаль представил иностранным партнерам поэтапный план восстановления страны United24 на $750 млрд. Первые 2 млрд премьер привез домой с той встречи.

В Лугано присутствовал и один из главных инвесторов Украины — Европейский банк реконструкции и развития, который до конца года планирует вложить в восстановление отечественной экономики более 1 млрд евро. Прямо там, на швейцарском курорте, НВ поговорил с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо об инфляционном коллапсе в ЕС, приоритетных сферах восстановления Украины и судьбе инвестиций на оккупированных территориях.

— Из-за войны в Украине ощутимо пострадали практически все ключевые сферы мировой экономики, а эксперты прогнозируют ЕС продовольственный и экономический кризис, усугубленный постпандемической инфляцией. Как вы оцениваете риски войны в Украине для Европы?

— Влияние войны в Украине очевидно очень сильное. Прежде всего, речь идет о беженцах — людях, которые убегают от войны в соседние страны, в том числе в пределах ЕС. Особенно это касается таких стран, как Польша, за все время принявшая около 4 млн украинских беженцев. Возможно, некоторые из них и не остались в стране навсегда, но все равно это стало огромным вызовом для логистики и домохозяйств, а также для систем образования и здравоохранения.

Второй рычаг влияния — тот факт, что при выходе из пандемии COVID восстановление было достаточно стремительным, пока война в Украине не нанесла огромный удар по стоимости электроэнергии в ЕС. Уже существовала некоторая инфляционная нагрузка из-за постководного восстановления, равно, как и проблемы с поставками продовольствия и логистикой. Но теперь, когда в Украине идет война, цены на электроэнергию быстро взлетели, умножились на пять цены на газ и продукты питания. И это огромное инфляционное давление оказывает влияние на жесткость монетарной политики ЕС, покупательную способность людей здесь и макроэкономику в целом.

Вы видели все прогнозы международных организаций, указывающие на замедление темпов экономического роста. Я надеюсь, что мы справимся, даже если некоторые страны окажутся в состоянии рецессии. Но, конечно, очень оптимистичные прогнозы экономического роста, последовавшие за COVID, теперь сократились до 1−5% в зависимости от страны.

— Насколько активное участие ЕБРР планирует принять в восстановлении Украины и какие суммы готов инвестировать в ее развитие?

— Пока сложно говорить о суммах, потому что это очень зависит от хода войны. ЕБРР понимает, что мы должны будем сыграть важную роль — не только в контексте реконструкции, но и в контексте создания. После распада СССР мы должны были отстроить и реконструировать все страны постсоветского пространства, привести их на путь демократии и рыночной экономики. Теперь это часть нашей ДНК, поэтому мы работаем с Украиной уже долгое время и инвестировали сюда более 16 млрд. евро. Я думаю, мы — первый международный инвестор Украины. У нас есть команда из ста украинцев, работающих над проектами в стране. То есть, мы глубоко погружены в процесс и чувствуем обязательство приобщиться также и к реконструкции.

Мы фокусируемся в основном на частном секторе — готовы помогать развивать его, привлекать иностранных инвесторов в банковский сектор и в ключевые проекты инфраструктурного строительства.

Но когда мы говорим о любом вмешательстве, все, конечно, будет зависеть от сценариев событий. Потому что когда война полностью закончится и будут заключены мирные соглашения, восстановление может быть очень мощным.

В краткосрочной перспективе мы должны, в первую очередь, помочь Украине прямо сейчас справиться с чрезвычайной ситуацией и ведением войны. Но если война будет продолжаться дольше, чем мы ожидаем, мы должны все равно продолжать оказывать эту поддержку. Этот фактор будет очень важен для восстановления страны после окончания войны.

— В какие отрасли украинской экономики ЕБРР готов инвестировать в первую очередь?

— Сейчас мы инвестируем в жизненно важную инфраструктуру: поддерживаем железнодорожные компании, компании, занимающиеся электроснабжением, такие как Укрэнерго или такие, как Нафтогаз, которые должны закупать газ для населения. И мы должны продолжать оказывать им поддержку, потому что этим компаниям нужны деньги, чтобы продолжать предоставлять свои услуги. К примеру, мы подключаемся в случаях, когда им нужны инвестиции на восстановление ключевых элементов инфраструктуры.

Мы также поддерживаем частный сектор экономики. В частности, аграриев в контексте продовольственной безопасности — если им нужна помощь с посевной компанией, с хранением или логистикой. Кроме того, поддерживаем фармацевтические компании, предоставляем торговое финансирование для содействия импорту и экспорту некоторых украинских компаний, а также поддерживаем банковскую систему.

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