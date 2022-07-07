«Настоящий друг Украины». Зеленский прокомментировал отставку Джонсона 7 июля, 16:28 Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время визита премьер-министра Великобритании в Киев, 17 июня 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 июля, прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В интервью CNN Зеленский назвал Джонсона настоящим другом Украины и выразил уверенность в том, что в ближайшее время политика Великобритании в отношении Украины не изменится. По мнению президента, Украина многое получила от отношений с Джонсоном, в первую очередь военную помощь.

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Он также сказал, что с нетерпением ждет разговора с Джонсоном, чтобы узнать подробности его отставки.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк поблагодарил Джонсона за то, что он «понимает угрозу российского монстра и всегда на передовой поддержки Украины».

Начиная с 5 июля количество отставок в британском правительстве и правящей Консервативной партии превысило 50, сообщает BBC. Министры, среди которых бывшие соратники Джонсона, призывали премьера добровольно уйти в отставку.

Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.



Скандал разгорелся после того, как на прошлой неделе член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других людей в неловкое положение».



Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.



Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.



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Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.



6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.



Есть ли российский след в отставке Бориса Джонсона? – Богдан Цюпин https://www.youtube.com/embed/_6IyNx0BNL8

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