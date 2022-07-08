Зеленский назвал войска РФ оккупантами руин Луганской области 8 июля, 12:51 Зеленский заявил, что российская армия оккупировала руины Луганской области (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска РФ являются оккупантами руин Луганской области.

«Могу сказать, что большую часть Луганской области они контролируют, но там все уничтожено. Честно говоря, даже амбиций таких не понимаю — что они контролируют. Они уничтожили города, школы. Что они оккупировали? Они оккупанты руин Луганской области», — сказал он в интервью CNN.

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Украинский президент отметил, что в Северодонецк и Лисичанске практически не осталось людей.

«Людей там почти нет, где-то процентов 10 оставалось. Мы вывозили всех, кого могли, и всех, кто хотел. Скажу откровенно, были люди, которые оставались на месте», — добавил он.

Зеленский также сообщил, что ВСУ были вынуждены отступить из Северодонецка и Лисичанске из-за угрозы их окружения.

«На востоке очень сложная ситуация для нас. У нас разная ситуация по всему государству, самая сложная — именно на Донбассе. У них больше артиллерии, больше РСЗО, у них больше жертв. Но они не считаются ни с техникой, ни с жертвами. Мы считаемся с нашими людьми и делаем все, чтобы сохранить максимальное количество жизней», — резюмировал он.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

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