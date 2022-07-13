«Ощущения искренности поступка нет». Почему передача Ахметовым медиа в собственность государства является проявлением олигархичности — интервью с Давидюком 13 июля, 16:27 Эксклюзив НВ Ринат Ахметов (Фото:shakhtar.com)

Политолог Николай Давыдюк в эфире Радио НВ рассказал, почему передача компанией SCM Рината Ахметова СМИ государству является примером типичного олигархического поведения по передаче ущерба государству.

— Как ты считаешь, если говорить сейчас о произошедшем, о том, что буквально вчера вечером появилось это сообщение, что SCM прекращает деятельность медиагруппы Украина. И уже сегодня там нет ничего: ни на этих сайтах, ни на этих каналах. Как ты думаешь, что могло стать причиной?

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— Скажем так, как минимум точно ощущения искренности в таком поступке нет. И сказать, что действительно это прямо такая деолигархизация в действии, то точно нет. Чтобы не попасть в список олигархов, чтобы, например, где-то или договориться с Офисом о передаче активов, или, например, наоборот — шантаж ОП, мол, вы управляете Марафоном, тогда забирайте и расходы на него, сами это делайте. Тоже возможно. На самом деле ситуация, скажем так, недоинформированная, недокоммуницированая [с обеих сторон]. Но опять же, мы как налогоплательщики, а мы хотим эти активы? Например, канал, на который всегда олигархи говорят, что нужно несколько миллиардов, печатная пресса, которую практически никто не читает. Или, например, веб-сайты, которых на самом деле и так очень много. Государству нужно за это потом платить? Напомню, государство является владельцем медиахолдинга Курченко, вы хоть одно издание сейчас можете вспомнить и о том, что передано государству? Оно живое-неживое, кто этим пользовался, как оно все собственно было уничтожено? Поэтому я не уверен, что государству это нужно. Но как минимум, я думаю, что первопричина, так как и у Новинского со сложением мандата, — это все же заявления о реестре олигархов. Понятно, что Ахметову не хотелось попасть в него по одной простой причине, потому что он не понимает, что дальше с этим реестром будет делаться. Я даже не верю в то, что он там на Западе переживает за свою репутацию — нет, точно нет. Его репутация — это максимум футбольный клуб Шахтер. Но точно олигархом не думаю, что его испугаешь.

— Мы же можем увидеть, то, что передается государству, передается именно лицензии. Никто не понимает, что будет происходить с имуществом, вообще-то непонятно, что будет происходить с работниками на этих каналах, в этих медиа. Но я немного о другом хотел поговорить. Во-первых, у телеканала Украина были самые высокие рейтинги. Если посмотреть на таблицу популярности разных украинских общенациональных телеканалов, то Украина на первом месте. Понятно, что это изменилось с войной, очевидно, там был другой контент. Мы видели, как он продвигал тех политиков, которых считал, пожалуй, перспективными. Мы помним, что еще 23 февраля, если посмотреть, то там была эта компания из Авакова, Гордона, Комаровского, Разумкова, которые говорили о том, что нужно «побрить власть», что Зеленский должен уйти в отставку. Что будет дальше? Или он просто разочаровался, что может добиться каких-либо успехов в этой области?

— На самом деле с политиками — это, пожалуй, самый интересный вопрос. Соглашаюсь с персоналом, я, например, вчера общался со многими журналистами, работающими на канале Украина и других сопутствующих проектах. Им никто ничего не сказал. То есть, с командой никто не прокоммуницировал, никто им ничего не сказал. Понятно, что во время войны — это немного безответственная политика. Понимаем, что для олигархов медиа — это игрушка, а для журналиста его работа — это призвание [и то], чем он кормит свою семью. Но самая смешная ситуация, потому что здесь серьезная, а есть более смешная, что будет с политиками, которые ходили только на эти каналы. У них нет присутствия на других каналах, у них нет присутствия в других медиа. И они выросли исключительно не из-за своих скилов, которые у них были, там классные ораторские способности, какой-то социальный запрос. А они выросли потому, что они туда ходили 1000 раз. И все.

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