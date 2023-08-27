«Требование военного времени». Украина должна вернуть контроль над некоторыми стратегическими энергообъектами — Зеленский 27 августа, 20:44 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые стратегические энергообъекты должны вернуться под контроль Украины.

Об этом Зеленский сказал в интервью Наталье Мосейчук, которое вышло на 1+1.

Отвечая на вопрос журналистки о том, будет ли возвращать Украина себе предприятия, которые когда-то достались олигархам «в эпоху стремительного накопления капитала», Зеленский отметил, что там, где это позволяет закон, возвращать надо. В то же время там, где это невозможно — это вопрос времени.



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Глава государства отметил, что это очень важно в условиях, когда Украине надо обеспечить надежность энергетики зимой.



«Если люди в окопах, а их дети, женщины, они не знают, что делать, когда света нет, воды нет, жизни нет, по сути. Он должен думать и не делить свой мозг на все. Семья очень важна, но надо сконцентрироваться и если это можно — сконцентрироваться на победе, на поле боя. И это очень важно», — подчеркнул президент.



Зеленский сказал, что «есть предприятия, на которые мы не можем зайти и гарантировать их безопасность».



«Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков… Это никакая не революция. И это абсолютно требование военного времени. Я не говорю даже о том, что по закону можем», — подчеркнул президент.

