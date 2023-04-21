Zara и Bershka могут вернуться в Украину. Когда открытие 21 апреля, 22:41 ZARA в Киеве (Фото:pixabay)

Международная испанская компания Inditex Group (Zara, Bershka) т может вернуться на украинский рынок уже в ноябре этого года.

Об этом сообщает Forbes.

«Украинская команда Inditex ежемесячно обсуждает с центральным офисом возможность возвращения в Украину и ждет, когда им предоставят возможность открыться», — заявил глава украинского совета торговых центров (УСТЦ) Максим Гаврюшин.

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По его словам, если Inditex примет решение об открытии, то подготовка может начаться с июля и займет месяц. В таком случае торговые точки смогут открыться с августа по ноябрь этого года.

«Положительными факторами для возвращения ритейлера могут быть удачное контрнаступление ВСУ и снижение интенсивности и опасности обстрелов как минимум для центра и запада Украины летом», — сообщил ведущий эксперт Colliers Ukraine в области торговой недвижимости Игорь Заболоцкий.

Как оказалось, испанский ритейлер мог возобновить деятельность в Украине уже весной. Однако этого не произошло.

«Внутри компании есть люди, которые считают, что с точки зрения безопасности в Украине все еще не очень хорошо», — добавляет источник Forbes.