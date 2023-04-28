В Укрэнерго заявили, что летом возможен дефицит электроэнергии 28 апреля, 04:10 В Укрэнерго планируют нарастить мощности электростанций и импортировать электроэнергию (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что летом в Украине возможен дефицит электроэнергии.



Он отметил, что обычно весной и летом в Украине наблюдается избыток электроэнергии, но в этом году ситуация иная из-за обстрелов инфраструктуры российскими оккупантами.

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Кудрицкий подчеркнул, что дефицит могут компенсироваться за счет увеличения мощностей тепловых электростанций, а также благодаря импорту из Европы.