Экспортная выручка и новое оружие. Украина подписала три новых соглашения с турецкой компанией Baykar 30 апреля, 15:08 Украина подписала три договора с производителем Байрактаров (Фото:#залізні_зміни в МінСтратегПромі/Telegram)

Два украинских предприятия оборонно-промышленного комплекса подписали три соглашения с турецкой компанией Baykar во время визита министра промышленности Украины Александра Камышина в Турцию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Подписание состоялось в рамках проходившей в Стамбуле международной выставки авиационной и авиакосмической техники Teknofest 2023 .

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Камышин отметил, что «новые контракты дают Украине экспортную выручку и оружие нового поколения».

«Минстратегпром готов содействовать согласованию всех трудностей и устранению бюрократических точечных препятствий для дальнейшего расширения сотрудничества с Baykar Avia Ventures. Это сотрудничество нужно украинским предприятиям уже сегодня как возможность дополнительного наращивания мощностей и производства критически важной для нашей армии техники», — добавил министр.

В начале сентября 2022 года стало известно, что в Украину прибыли три беспилотника Bayraktar TB2, которые производитель Baykar бесплатно передал Украине после кампании Народный Байрактар. На беспилотники Baykar нанесла напоминающие вышиванку узоры, их назвали Ковинька, Халепа и Трясця.

Baykar также бесплатно передала Украине Bayraktar, на который в Литве за три дня собрали более 5 млн евро. Беспилотник назвали Vanagas (Ястреб).

Bayakar Defence планирует через два года завершить строительство в Украине своего завода по производству беспилотников Bayraktar TB2 и других типов.

Для строительства завода в Украине сформирована вся правовая база и завершен проект будущего предприятия.

