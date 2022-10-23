В результате ракетного удара произошло частичное обесточивание Ривнеазота 23 октября, 02:00 Произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений (Фото:facebook.com/rvazot)

В результате ракетного удара российских оккупантов 22 октября произошло частичное обесточивание ЧАО Ривнеазот. Усилиями работников остановка цехов была произведена четко в соответствии с регламентами.

Об этом сообщили в пресс-службе Group DF.



Из-за отсутствия электроэнергии произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений:

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аммиака;

азотной кислоты;

известняково-аммиачной селитры;

аммиачной селитры.

Усилиями работников остановка цехов была произведена четко в соответствии с регламентами.

Экологическая ситуация на предприятии — в пределах нормы.

«Дальнейшее возобновление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после возобновления стабильной подачи электроэнергии двумя резервными линиями, как этого требуют технические регламенты производства», — отметили в Group DF.

Там также заверили, что Ривнеазот полностью выполнит все договорные обязанности перед фермерами и агрохолдингами по поставке минеральных удобрений в осенний сезон.

На предприятии продолжает бесперебойно функционировать цех нейтрализации и очистки сточных вод. Прием сточных вод из Ровно происходит в штатном режиме.