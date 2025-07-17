«Определенный дефицит есть». Грозит ли украинцам новая волна отключений электроэнергии на фоне жары и атак РФ

Солнечная энергия обеспечивает почти каждый пятый МВт, и все равно в пиковые часы потребления фиксируется дефицит в энергосистеме, который пока покрывается за счет импорта. Однако, вероятность отключений сохраняется. (Фото: Valentyna Polishchuk / Global Images Ukraine via Getty Images)

Минэнерго рапортует о восстановлении более 50% генерации, поврежденной атаками РФ, — является ли это гарантией от перебоев с электроэнергией? Владимир Омельченко, директор энергопрограмм Центра Разумкова, отвечает на этот и другие вопросы NV.

Российский диктатор берется за старое, — оккупационная армия снова начинает направлять свои ночные ракетно-пушечные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Последний раз так произошло, в частности, в ночь на 16 июля, о чем и сообщил президент Владимир Зеленский.

Реклама

В то же время отечественные энергетики, по словам представителя профильного министерства Николая Колесника, уже восстановили в течение последнего года более 50% генерации (более 5 ГВт), поврежденной прошлыми российскими атаками.

Но очередные волны шахедов, а также жаркая погода за окном могут привести к новой порции отключений света.

Произойдет ли нечто подобное в ближайшее время? Об этом NV поговорил с Владимиром Омельченко, директором энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова.

Каково состояние энергосистемы? Справляется ли она с нагрузками на фоне нынешней жары? Возможны ли отключения даже при отсутствии обстрелов?

Определенный дефицит мощности у нас есть и сегодня. Прежде всего, из-за жаркой погоды в Украине. Вторая причина — это то, что сейчас в разгаре плановые ремонты атомных блоков, а именно три из девяти блоков в ремонте. Кроме того, у нас недостаточно воды, поэтому гидроэлектростанции работают в пониженном режиме по сравнению с предыдущими годами. Из позитива могу выделить то, что у нас восстановлено даже около 60% мощности тепловой и гидрогенерации, поврежденной в марте-апреле 2024 года. Но все равно дефицит мощности есть, особенно в вечерние часы. Пока что он покрывается за счет импорта.