Козаки та Аврора. Сеть мультимаркетов Аврора передала 7 млн гривен на ВСУ 9 декабря, 10:00 Новости компаний Аврора

С сентября по ноябрь украинцы имели возможность покупать в «Авроре» полезные мелочи и одновременно участвовать в благотворительной акции в поддержку ВСУ.

По условиям активности, покупая в «Авроре» на определенную сумму или конкретные товары, люди получали шанс приобрести фишку с казаками по специальной цене, 1 гривна от продажи перечислялась на благотворительность. Также 10 гривен на благотворительность уходили от продажи стилизованного альбома, предназначенного для коллекционирования фишек.

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Фото: Аврора

Фото: Аврора

Фото: Аврора

Еще до начала запуска проекта в компании «Аврора» установили амбициозную цель: собрать 3 миллиона гривен на закупку дронов для наших бойцов. Однако украинцы еще раз доказали, что наш стиль — не просто закрывать сбор, но и перевыполнять план!

Акция «Козаки та Аврора» завершилась с невероятным результатом. И все это благодаря клиентам всеукраинского мультимаркета — искренним казакам и казачкам, которые не жалели денег и безумно поддерживали благотворительный проект.

Отзывы в социальных сетях говорят сами за себя: коллекции собирались на скорость; эпохи, представленные в них, вдохновляли на более глубокое изучение истории; дети играли кепсами и увеличивали свою коллекцию с помощью побед. И самое главное: акция еще раз показала, насколько украинцы объединены! Ради своей земли, своей истории, ради своей победы!

Люди были так активны, что уже на момент официального завершения акции «Аврора» отчиталась о достижении цели. Но, несмотря на это, клиенты продолжали скупать казацкие фишки и спрашивать на кассе коллекционные альбомы. Поэтому руководство сети приняло решение продлить активность еще на две недели.

В результате с 29.09 до 24.11 украинцам удалось собрать 3481576 грн. Сюда же добавили средства из благотворительного онлайн-забега «Козацькому роду нема переводу», который проводился в поддержку акции.

Кстати, онлайн забег собрал бегунов со всего мира, карта бегунов, решивших поддержать и присоединиться — просто невероятная.

Фото: Аврора

Такую безумную народную поддержку руководство «Авроры» не могло обойти вниманием. И собранная в рамках акции сумма была умножена на два. В результате в фонд «Повернись живим» перечислено не три миллиона, как планировалось, а целых семь миллионов гривен.

Фото: Аврора

Вскоре «Аврора» вместе с представителями благотворительной организации отчитается по количеству закупленных дронов и расскажет о своих ближайших планах.

Акция «Казаки и Аврора» состоялась совместно с фондом компетентной помощи армии «Повернись живим», агентством лояльности «Art Nation Loyalty». Генеральный партнер акции — «БІЄ ГРУП», являющийся представителем Panasonic.

Мы благодарим всех, кто приобщился информационно или гривной. Украина обязательно победит!