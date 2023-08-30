«Больше своего оружия». В Федерации работодателей назвали ключевой вопрос к экономическому блоку Кабмина 30 августа, 08:05 NV Премиум Украинские Силы обороны уже получают тысячи новых минометных выстрелов (Фото:Украинская бронетехника/Facebook)

Глава Совета Федерации работодателей Украины в интервью NV Бізнес назвал ключевой вопрос к Кабинету министров Украины.

Председатель Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник считает, что Украина должна производить больше своего оружия. «Страна должна увеличивать количество локального продукта в секторе национальной безопасности и обороны. Страна в целом должна иметь программу локализации производства», — сказал Олейник в интервью NV Бізнес.

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По его словам ключевое, чего сегодня в государстве не хватает — это приоритизация, нацеленность на победу, в том числе, экономики.

Олейник напомнил, что в Украине есть закон о локализации производства, «но динамики, которой нам хотелось по локальному продукту, нет». В ФРУ надеются, что нужная динамика появится благодаря лучшей координации действий чиновников.

Он также объяснил, почему Федерация не всегда публично лоббирует нужные решения в экономической сфере. «Обычно мы находимся в середине процесса выработки решений. Зачем выходить в публичную площадь, когда мы видим путь решения вопроса?», — говорит Олейник.

Представители ФРУ часто участвуют в заседаниях правительственных комитетов, работают над проектами конкретных нормативно-правовых актов, важных для бизнеса и экономики, в рабочем режиме.



«В некоторых позициях, где мы находимся в дискуссиях с правительством, мы не забегаем наперед. Мы считаем, что конечный результат более важен», — рассказал председатель Совета Федерации.