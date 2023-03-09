СБУ сообщила о подозрении экс-гендиректору Антонова по делу об уничтожении Мрии — СМИ

9 марта, 22:57
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Сергей Бычков (Фото:Инсайдер UA/Telegram)

Сергей Бычков (Фото:Инсайдер UA/Telegram)

Служба безопасности Украины в четверг, 9 марта, уведомила о подозрении бывшего гендиректора Антонова Сергея Бычкова и его подчиненных по делу об уничтожении самолета Ан-225 Мрия на аэродроме в Гостомеле, сообщает Liga и Инсайдер UA.

По данным СМИ, СБУ считает, что Бычков и некоторые его подчиненные препятствовали Нацгвардии в обустройстве обороны аэродрома Гостомель перед началом полномасштабного вторжения России.

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Задержан также глава службы безопасности концерна Нетесов, сообщил один из собеседников Liga. Им и нескольким их подчиненным объявлено о подозрении в рамках расследования об уничтожении Мрии, уточнили источники СМИ.

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«Служба безопасности собрала доказательства, что экс-руководители Антонова не пускали Нацгвардию на территорию Гостомельского аэропорта и не давали строить оборонительные укрепления. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы», — пишет Инсайдер.

Единственный экземпляр разработанного в Украине самого большого в мире самолета Ан-225 был уничтожен российскими войсками 27 февраля 2022 года во время захвата Гостомеля.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Ан-225 Мрия Антонов Гостомель

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