« », у рамках якого ми розбираємо найактуальніші потреби малого та середнього бізнесу в Україні. Цей матеріал — частина спільного проєкту НВ, Mastercard та Дія.Бізнес 5 нагальних тем для підприємців », у рамках якого ми розбираємо найактуальніші потреби малого та середнього бізнесу в Україні.

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Олексій Каменецький займається переробленням та консервуванням риби, морепродуктів під ТМ Риба щодня вже 27 років. Підприємець відкрив кілька магазинів у Полтавській області, його історію розповідають у Міністерстві економіки України.

Внаслідок вторгнення Росії на територію України Кам’янецький, як і інші представники малого та середнього бізнесу, вимушено зупинив виробництво. Компанія мала логістичні проблеми, постачальники відмовлялися постачати сировину з відстрочкою платежу. Олексій залишив один працюючий магазин і взяв позику в 1 млн грн за державною програмою Доступні кредити 5−7−9%. Це допомогло відновити роботу.

Проблеми, перед якими постав Кам’янецький, є характерними для багатьох підприємців. 60% малого та середнього бізнесу відчули нестачу замовлень, що зрештою призвело до зменшення доходів, і третина підприємців сьогодні потребують грошей для подальшого розвитку бізнесу — йдеться у дослідженні Mastercard SME Index.

Тож де взяти кошти? Можливі різні варіанти, наприклад, взяти кредит у банку чи отримати грант. Банківська позика дає змогу підприємцям отримати суттєву суму, однак зазвичай видається вона під заставу і передбачає сплату процентів за можливість користуватися цими грошима. Кредити видаються на певний термін, тож зрештою отримані в банку гроші потрібно буде повернути. Натомість гранти — це безповоротна допомога на підтримку роботи бізнесу. Грантові гроші не потрібно повертати, як і не треба сплачувати жодні відсотки. Однак суми грантів зазвичай менші й на оформлення може знадобитися більш тривалий проміжок часу. Кредитні та грантові програми для українців сьогодні пропонують банки, уряд, міжнародні організації та окремі компанії.

Фото: Mastercard

Доступні кредити 5−7−9%

Наймасштабніша державна програма підтримки бізнесу — Доступні кредити 5−7−9% — була запущена ще у лютому 2020 року. Її суть полягає в тому, що підприємці можуть взяти у банку кредит для розвитку своєї справи під 5%, 7% або 9% річних у гривні. Кінцева відсоткова ставка залежала від розміру бізнесу та кількості нових робочих місць, які створювались за допомогою цієї програми. Різницю між реальною та зниженою ставкою за кредитами банкам компенсувала держава.

Хто міг отримати кошти? Підприємства, які працювали понад рік, а їхня виручка не перевищувала 100 млн грн. Якщо йшлося про рефінансування, то виторг компанії не мав був перевищувати 10 млн євро, а з кінця 2020 року — 20 млн євро. Розмір кредиту був необмеженим, однак держава компенсувала відсотки на суму до 200 тис. євро, пізніше ця сума зросла до 400 тис. євро. Кошти надавались на термін до п’яти років.

За даними Міністерства економіки, за два роки з часу створення програми банки-учасники видали 32,9 тис. кредитів на загальну суму 83,5 млрд грн. Найактивнішими учасниками програми стали представники сільського господарства (43%), торгівлі та виробництва (27%), промислової переробки (17%), що працюють у Львівській, Харківській, Дніпропетровській, Київській областях та у місті Києві.

Як працює програма зараз? Після початку повномасштабного вторгнення уряд спростив умови участі у програмі. Сьогодні будь-яке українське підприємство може претендувати на отримання кредиту на суму до 60 млн грн під 0% річних на час дії воєнного стану та ще на місяць після його завершення. Потім кредитна ставка зросте до 5% річних, що все одно нижче за рівень інфляції. Однак існують і певні обмеження. Наприклад, кошти не видають бізнесу, розташованому неподалік зони ведення бойових дій. У позичальника має бути робочий бізнес, а не стартап, застава, кредитна історія та звітність.

За даними Міністерства фінансів, під час дії воєнного стану в межах програми вже видано 10,9 тис. пільгових кредитів на 39,7 млрд грн.



«Часто це єдиний шанс для бізнесу поповнити оборотні кошти, продовжити роботу та забезпечити робочі місця для колективу. Важливо зазначити, що за останній рік ця програма була суттєво вдосконалена», — каже заступник директора департаменту середнього корпоративного бізнесу, малого та середнього бізнесу Креді Агріколь Олександра Прохорчук.

Сьогодні у програмі беруть участь 42 банки, серед яких ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Ukrsibbank, Креді Агріколь, Райффайзен Банк, Укрексімбанк, ProCredit Bank та інші.

Які додаткові кредитні програми пропонують банки

Фото: Mastercard

ПриватБанк

Лідер у сегменті бізнес-кредитування, ПриватБанк з початку війни видав за своїми програмами понад 5 тис. бізнес-кредитів на 10 млрд грн, розповідає керівник дирекції обслуговування бізнес-клієнтів ПриватБанку Євген Заіграєв. За його словами, після невеликої перерви банк відновив кредитні ліміти та овердрафти, запустив адаптовані цільові програми під державні гарантії, зокрема з частковим чи повним державним покриттям для кредитування АПК та підтримки критично важливих галузей економіки.

«За два місяці з моменту старту програми підтримки експортерів та бізнес-клієнтів критично важливих галузей ПриватБанк видав під державні гарантії без вимоги додаткової застави понад 2,1 тис. кредитів на 1,75 млрд грн із 2 млрд грн, раніше виділених для програми», — зазначає Євген Заіграєв. За його словами, понад 3,3 тис. агропідприємств та фермерів отримали від ПриватБанку 8,7 млрд грн пільгових кредитів на проведення посівної.

З 9 травня 2022 року ПриватБанк розпочав прийом заявок на фінансування купівлі сільгосптехніки, комерційного автотранспорту та спецтехніки. Банк готовий фінансувати до 80% її вартості, техніка може стати заставою по займу, а сам кредит надається за програмами державних компенсацій, зокрема 5−7−9%. Банк планує видати на ці цілі 500 млн грн. Вже виділено перші 50 кредитів на суму 90 млн грн.

Крім того, банк видає кредити під уже відомі програми. Наприклад, кредити під депозит або кредитні ліміти.



Кредити під депозит видається під 2,5% річних у гривні та на суму до 85% від тіла депозиту. Тіло кредиту можна виплатити наприкінці строку договору, а от проценти за користування — щомісяця.

Програма кредитні ліміти передбачає залучення коштів банку в ситуаціях, коли необхідно терміново здійснити платіж, а власних грошей у бізнесі бракує. Такий кредит надається без застав за наявності договору поруки, підписаного керівником або засновником підприємства. Розмір ліміту розраховується індивідуально й залежить від оборотів за рахунком. Для юридичних осіб він становить від 10 тис. грн до 2 млн грн, а для ФОПів — від 1 тис. до 500 тис. грн. Ставка за кредитним лімітом становить 16,5% річних, а за прострочення — 33%. Щомісячно потрібно платити й комісію у розмірі 0,3% від суми максимальної заборгованості за попередній календарний місяць.

Ощадбанк

Упродовж весни за підтримки уряду банк профінансував клієнтів АПК на суму 5 млрд грн із використанням інструменту державних гарантій. Також продовжує діяти програма Доступні кредити 5−7−9%, каже директор департаменту мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Наталія Буткова-Вітвіцька.

Ощадбанк запроваджує й інші програми кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу:



• програма підтримки релокації бізнесу дає змогу отримати позику на поповнення обігових коштів на строк до 3 років та кредит на інвестиційні потреби на термін до 5 років. Ставка становить від 0% при залученні фінансування в рамках державної програми Доступні кредити 5−7−9%. Максимальна сума кредиту — 60 млн грн. Участь у програмі можуть брати бізнеси, що працюють понад 2 роки.

«70−80% клієнтських запитів стосуються поповнення обігових коштів. Ці гроші необхідні передусім для підтримки діяльності підприємств та їхнього розвитку. Релоковані компанії для запуску бізнесу на новому місці теж потребують додаткових оборотних коштів», — говорить Наталія Буткова-Вітвіцька.

• програма кредитування експортерів націлена на стимулювання експорту товарів українського походження та підвищення конкурентоспроможності українських виробників на світовому ринку. Експортери можуть отримати позику до 20 млн грн, але не більш як 85% від суми експортного контракту.

Ukrsibbank BNP Paribas Group

З травня банк частково відновив кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу під заставу депозиту та документарні операції, розповідає начальник Департаменту маркетингу банку Мар’ян Хомин. Ці послуги доступні на більшості території України, окрім міст та областей, які зазнали значних руйнувань чи нині є зоною бойових дій.

Якщо компанія потребує фінансування поточних потреб бізнесу і при цьому має депозит в UKRSIBBANK (фізичної особи чи компанії), можна оформити кредит під заставу депозиту. Кошти надаються від 18% річних, мінімальна сума кредиту становить $1001 за курсом НБУ на дату підписання угоди, а максимальна — до 95% від суми депозиту. Повернути кошти потрібно на 35 днів раніше до дати завершення депозитного договору.

Якщо компанія має потребу у зменшенні ризиків при розрахунках з українськими та іноземними партнерами, пропонуємо саме скористатися документарними операціями банку, який є частиною однієї з найбільших банківських груп світу — BNP Paribas. UKRSIBBANK є лідером у документарному бізнесі, оскільки має окремо виділений напрям із супроводу таких операцій та величезний досвід роботи у цій галузі.

Укргазбанк

Укргазбанк приділяє особливу увагу кредитуванню клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу, зазначає заступник директора департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку Олег Коп’як. Кредитні продукти банку враховують потреби клієнтів в кожній зі сфер економіки, а деякі програми ми адаптували та розширили, враховуючи нові реалії.

Окремими пріоритетними напрямами роботи в період воєнного стану стали:

— Кредит на купівлю сільськогосподарської техніки та обладнання під 0% річних на 36 місяців. Мінімальна сума позики — 50 тис грн, а максимальна — 60 млн грн. Підприємець має внести 20% власних коштів (при купівлі нової техніки) та 30% коштів (для б/в та кредитування, пов’язаного з модернізацією чи реконструкцією);

— Фінансування переміщення бізнесів із зон активних бойових дій. Підприємства можуть взяти безпроцентний кредит на суму від 50 тис грн до 60 млн грн на 36 місяців. Початковий внесок має складати від 20% до 30%;

— Фінансування придбання основних засобів для модернізації. відновлення або розширення бізнесу (кошти надаються до 5−7 років, до 80% від вартості, за відсотковою ставкою від 0%);

— Фінансування українських експортерів з пільговими вимогами до забезпечення заставою на суму до 5 млн грн, зі ставкою фінансування від 0%.

«Найбільша потреба в фінансуванні з початку запровадження воєнного стану відчувалася в агросекторі та суміжних галузях, харчовій промисловості. Також існує попит на фінансування проектів по відновленню та модернізації транспортної та критичної інфраструктури, виробничих потужностей, зокрема для заміщення продукції, що імпортувалася з росії чи білорусі», — зазначає Олег Коп’як.



Креді Агріколь

Банк продовжує фінансувати оборотний капітал, адже під час війни для МСБ як ніколи важливо мати безперервний доступ до грошей. Для поповнення оборотних коштів і покриття касових розривів клієнти найчастіше звертаються за овердрафтами та кредитною лінією.

Овердрафт — кредит, який погашається коштами, що надходять на розрахунковий рахунок підприємства. Таку позику можна взяти на строк до 12 місяців без застави та з нею, вартість кредитування встановлюється індивідуально. Без застави можна отримати кредит у розмірі до 40% від розміру середньомісячних чистих надходжень на поточні рахунки за останні 3 календарні місяці. Або до 75% від розміру середньомісячної виручки за попередній звітний рік, якщо підприємець може внести заставу — нерухомість, обладнання, транспортні засоби тощо.

Кредитна лінія відкривається на 12 місяців зі встановленням коротших траншів під потреби бізнесу, вартість кредитування встановлюється індивідуально. Гроші можна використати для придбання необхідних матеріалів чи сировини, фінансування поточної діяльності, а також для рефінансування заборгованості за кредитом на поповнення обігових коштів у іншому банку.

Для Креді Агріколь основний напрям фінансування — це виробничі потреби аграрних та суміжних галузей. Тож у рамках державної програми Доступні кредити 5−7−9% найбільше зверталися за допомогою банку саме компанії з агросфери, що дало змогу суттєво збільшити кредитний портфель в поточному і минулому роках, зазначає Олександра Прохорчук.

«Креді Агріколь вже понад 10 років є стратегічним партнером для агробізнесу. В умовах війни багато клієнтів переглянули видаткову частину в бік оптимізації витрат, зупинили інвестиційні проєкти до стабілізації ситуації, частина з них переглянули плани щодо заміни парку сільськогосподарської техніки та зосередились лише на найнеобхіднішому обладнанні та техніці. Проте все ж є клієнти, які беруть кредити на розвиток бізнесу», — говорить вона.





Про що варто пам’ятати підприємцям, які вирішили взяти кредит? Сергій Фурса із Dragon Capital каже, що насамперед потрібно правильно розрахувати, як повернути позику. Це найбільший виклик для багатьох підприємців. Потрібно усвідомлювати й ризики, які суттєво зросли після вторгнення Росії до України. Якщо, наприклад, кіоск підприємця буде пошкоджено через влучання ракети, то страхова компанія не покриє цих ризиків. Уряд поки не розробив програми компенсації втрат для бізнесу — зараз приймаються заявки лише від фізичних осіб, які мали житло.

Як отримати грант

Підприємці можуть взяти участь у грантових програмах та отримати фінансування від уряду чи закордонних донорів. На які з них звернути увагу?

Фото: depositphotos

Грантові програми, які запустив уряд України





Мікрогранти для українців, які хочуть розпочати першу власну справу чи розвинути наявну

Кошти виділяють на створення та розвиток власного бізнесу. Якщо підприємець створює два робочі місця, то можна отримати допомогу обсягом до 250 тис. грн. А якщо одне — до 150 тис. грн. Уповноважений банк програми — Ощадбанк. Подати заяву на отримання гранту можна через портал Дія, отримати консультацію у будь-якому відділенні Ощадбанку. Одержувачі мікрогрантів матимуть змогу оформити додатковий інвестиційний кредит за програмою 5−7−9% на суму до 2,5 млн грн.

Програма, спрямована на створення або розвиток садівництва, виноградарства та вирощування ягід

Держава співфінансує закладання саду спільно з підприємцем, усього планується підтримати створення 10 тис. га садів. Грант надається в обсязі 70% від вартості проєкту (без ПДВ), 30% — оплачує підприємець.

Гранти на створення або розвиток тепличного господарства:

Інвестор може збудувати легкий тепличний модуль розміром близько 2 га для ведення овочівництва. Першим 1000 заявникам держава виділяє грант у розмірі 70% вартості проєкту (без ПДВ), але не більше ніж 7 млн грн, 30% оплачує підприємець. Усі наступні заявники одержують грант на 50% вартості проєкту (без ПДВ), але не більше ніж 5 млн гривень, 50% — коштом підприємця.

Грантові програми, на які рекомендує звернути увагу Міністерство цифрової трансформації

Програма грантової підтримки проєктів подвійного призначення

Хто може отримати фінансування?

Надається грантова підтримка проєктам, що працюють у таких сферах, як оборона, кібербезпека, інфраструктурне відновлення, охорона здоров’я, освіта.

Розмір гранту: до $35 000.



Хто може отримати фінансування?

Ветерани та члени їхніх сімей, які стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Кошти можуть бути витрачені на придбання товарів, необхідних для ведення своєї справи.

Розмір гранту: до 20 000 грн.

Заявки приймаються до завершення воєнного стану

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Підтримка від країн ЄС

Хто може отримати фінансування?

Технологічні компанії, інноваційні стартапи, представники малого та середнього бізнесу. Надається фінансова та нефінансова підтримка (бізнес-консультації та пошук партнерів).

Розмір гранту: до 60 000 євро за кожен проєкт, підтримати зможуть 200 компаній.

Дедлайн: 7 вересня 2022 року.

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Фонд підтримки українських стартапів від Google

Український офіс Google створив фонд на $5 млн грн для підтримки стартапів в Україні — Google for Startups Ukraine Support Fund.

Хто може отримати фінансування?

Компанії, які були засновані до 24 лютого, створили свій продукт, його пілотну версію або отримують дохід.

Розмір допомоги: до $100 000

Дедлайн: до кінця 2022 року.

Деталі



Перед тим як подаватись на отримання гранту, керівник KSE Graduate Business School Валентина Сахно рекомендує підприємцям визначитися, під які цілі потрібні гроші. Це може бути підтримка наявного бізнесу або запуск нового. У заявника на грант має бути розроблений бізнес-кейс та чітке усвідомлення своїх сильних і слабких сторін, конкурентної переваги на ринку. Щоб бути в курсі останніх новин про гранти для бізнесу, варто моніторити такі платформи, як Дія.Бізнес, Ресурсний центр Гурт, Міжнародна організація міграції, WNISEF.

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