100 украинских детей прошли бесплатную психологическую реабилитацию 24 октября, 11:03 Новости компаний Благотворительный фонд AHEAD Foundation

Сто детей с оккупированных территорий и зон боевых действий прошли реабилитацию в лагере Wonder Camp, организованном благотворительным фондом AHEAD Foundation. В настоящее время завершилась вторая смена. Во время работы лагеря с детьми работали психологи и воспитатели. Особенность проекта заключается в использовании ведущих методик по психологическому восстановлению детей, уже доказавших свою эффективность.

Первая смена бесплатного лагеря Wonder Camp прошла в Буковеле с 30 июля по 11 августа, вторая — с 18 по 30 сентября. Программа лагеря включала в себя арт-терапию и хибуки-терапию. Кроме того, дети принимали участие в спортивных активностях, прогулках и имели индивидуальную работу с психологами. Ключевой целью пребывания в лагере Wonder Camp было дать возможность детям отпустить свои страхи, отдохнуть и восстановить эмоциональное и психологическое состояние.⠀

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Фото: Благотворительный фонд AHEAD Foundation

«Я не могу привыкнуть к цифре 8 миллионов. Именно столько украинских детей пострадали от войны. Создание AHEAD Foundation — самый логичный шаг, который можно было предпринять, учитывая обстоятельства. Мы вкладываем в проект собственные средства и привлекаем партнеров. И у нас уже есть результаты. Родители говорят, что детей до и после лагеря не узнать. Поэтому мы планируем масштабировать Wonder Camp, чтобы как можно больше детей могли восстановиться и вернуться в состояние мирной жизни», — отмечает основательница AHEAD Foundation Татьяна Чесакова.

К работе лагеря были приобщены партнеры, которые внедряют новейшие методы психологической реабилитации. Одной из таких является хибуки-терапия. Это новейший метод психотерапии, разработанный израильским врачом Шай Хен-Галем. Он направлен на перенесение страхов, переживаний, тревоги ребенка на игрушечного друга через заботу о нем. Мягкая игрушка помогает детям пережить травматические события и справиться со страхами.

Фото: Благотворительный фонд AHEAD Foundation

«Хибуки — это плюшевая собака, обнимающая участника игры. Сначала дети писали письмо новому „другу“, потом была с ним встреча. И теперь почти все время они не расстаются. Кукла крепится спереди или сзади на шею, обнимает лапами, что дает ощущение покоя и защищенности. С ним можно „поговорить“, поделиться тем, что тревожит, тем самым — сбросить стресс. Собственно, хибуки в переводе с иврита — объятия», — рассказывает психолог, хибуки-терапевт Надежда Панькив.

Фото: Благотворительный фонд AHEAD Foundation

Также к Фонду присоединилась ОО «Возможности. Мотивация. Медиа.» со своим проектом «Волшебный звонок». Его реализуют при поддержке проекта «Развитие структур предоставления услуг и образовательного потенциала для психосоциального обеспечения в Украине», внедряемого компанией GIZ по поручению Правительства Германии.

«Смысл заключается в том, что ребенку звонит по телефону сказочный персонаж Морковка, с которым можно общаться и играть. Темы занятий совершенно разные — от изучения планет до проработки эмоциональных состояний. Все это происходит посредством выполнения игровых задач. Теплое общение и развивающие игры с волшебным персонажем-педагогом Морковкой — это возможность „обезболить“ чувство утраты, убрать тревожность и вернуть ребенка к нормальному психологическому состоянию», — рассказывает представитель ОО «Возможности. Мотивация. Медиа.» Анастасия Карамышева.

Своими впечатлениями о лагере Wonder Camp радостно делятся и сами воспитанники.

«Здесь очень весело, отличная компания, интересные тренинги, веселые дискотеки. Мы много танцевали, гуляли, мне все здесь понравилось, и я это никогда не забуду», — говорит участница лагеря Анна.

Фото: Благотворительный фонд AHEAD Foundation

«Мне здесь очень нравится, красивые горы. Интересные конкурсы, занятия и задания. Отличные воспитатели и вожатые. Я нашла здесь очень много друзей, а еще здесь множество позитива», — добавляет ее подруга Екатерина.

Миссия благотворительного фонда AHEAD Foundation — быть чувствительным экспертом по реабилитации детей и надежной опорой в этом вопросе для родителей. Поэтому работа по реабилитации детей, пострадавших от войны, продолжается. Организаторы готовятся к третьей смене. Все, у кого есть желание поддержать лагерь, могут пройти по ссылке в профиле страницы Фонда или написать письмо на e-mail: cooperation@ahead.fund

Справка

Международный благотворительный фонд AHEAD Foundation создан компанией Ahead International www.ahead.com.ua для помощи Украине во время войны. Главная миссия фонда — быть чувствительным экспертом по реабилитации детей и надежной опорой в этом вопросе для родителей.

Задача фонда — восстановление Украины:

▪ ВОССТАНОВЛЕНИЕ детства — материальная и психологическая поддержка маленьких украинцев, пострадавших во время войны

▪ ВОССТАНОВЛЕНИЕ культурных связей Украины с миром — поддержка художников, деятелей искусства и артистов

▪ ВОССТАНОВЛЕНИЕ инфраструктуры разрушенных городов — поддержка школ, детских домов и садов.