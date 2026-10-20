Український маркетплейс Kasta та компанія Rakuten Viber оголосили про початок довгострокового партнерства. Від жовтня 2026 року спілкування між продавцями і покупцями Kasta мігрує у Viber.

Покупець, який захоче поставити питання продавцеві на Kasta, буде перенаправлений у мобільний застосунок Viber, повідомили NV Бізнес у Rakuten Viber.

Що зміниться для клієнтів та продавців

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— Покупці отримують комунікацію з продавцями напряму в месенджері. За один клік покупець Kasta потрапить у чат у Viber, де зможе звернутися до продавця, поставити запитання та уточнити деталі щодо покупки. Покупці будуть перенаправлені до чатів у Viber із застосунків Kasta для Android та iOS, а також із вебверсії сервісу.

— Продавці Kasta отримують безоплатний доступ до бізнес-акаунтів Viber, які допомагають покращувати клієнтський досвід і стимулювати продажі просто в екосистемі, куди покупці з продавцями і так зазвичай переходять під час покупок. Серед функцій бізнес-акаунту — робочі години, автоматичні повідомлення для різних сценаріїв комунікації - привітання, швидкі відповіді та повідомлення поза робочим часом — та відображення рейтингу Google у бізнес-профілі.

Для спілкування з клієнтами продавці матимуть завести бізнес-профіль у Viber. Можливість заводити бізнес-акаунти у Viber доступна і продавцям, які користуються застосунком Kasta, і тим, хто віддає перевагу вебверсії. Верифікувати бізнес-профіль у Viber можна буде через кабінет Kasta.

Міграція чатів з Kasta у Viber є першим кроком у довгостроковому партнерстві, направленому на підсилення українського бізнесу. Компанії планують оголосити про наступні етапи у 2027 році, додали у Rakuten Viber.

«Завдання, яке стоїть перед бізнес-акаунтами у Viber — в першу чергу створювати простір для функціональної та безпечної комунікації. Viber — сталий канал комунікації бізнесу з клієнтами в Україні. Великий і середній бізнес уже активно використовує наші можливості для conversational commerce (діалогової комерції). А довгострокове партнерство з Kasta — це крок назустріч середньому і малому бізнесу: ми даємо їм інструменти для розвитку продажів і довіри при спілкуванні з клієнтами у месенджері», — прокоментував угоду Ілля Бошняков, регіональний директор Rakuten Viber в Україні.

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«Для Kasta це можливість зробити досвід покупок зручнішим завдяки прямому зв’язку між покупцем і продавцем. Суперапп допомагає знайти та замовити товар, а Viber забезпечує зручне середовище для подальшого спілкування та підтримки», — зазначив засновник і CEO Kasta Андрій Логвін.

Kasta позиціонує себе як екосистему щоденної вигоди, в якій одночасно можна придбати одяг, взуття, електроніку, аксесуари, усе для дому тощо та скористатися вигодами внутрішнього банкінгу.

Rakuten Viber — один з найбільш популярних застосунків у світі. За даними компанії, в Україні Rakuten Viber встановлений на 98% смартфонів. Rakuten Viber є частиною японської Rakuten Group, Inc., світового технологічного лідера у сфері фінтех, електронної комерції, цифрового контенту та комунікаційних послуг.

Як повідомлялося, навесні 2025 року співвласником Kasta стала DCH, група компаній Олександра Ярославського. Влітку 2025 року Kasta оголосила про ребрендінг та власний банкінг.