«Ваш дзвінок важливий для нас». Українці розповіли, що найбільше дратує під час спілкування з бізнесом онлайн

15 жовтня, 16:27
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Що найбільше дратує українців у спілкуванні з бізнесом онлайн (Фото: NewAfrica/Depositphotos)

Що найбільше дратує українців у спілкуванні з бізнесом онлайн (Фото: NewAfrica/Depositphotos)

Українці в новому опитуванні розповіли, що саме їх дратує під час спілкування з бізнесом у чатах.

Про це свідчать результати опитування компанії Rakuten Viber.

Відповіді на питання «Що вас найбільше дратує при спілкуванні з бізнесом у чаті?» виглядають так:

  • бот-асистент не з'єднує з людиною — 46%;
  • додаткові пропозиції, коли вже все обрав/-ла — 26%;
  • відповіді не по суті - 12%;
  • довге очікування відповіді - 7%;
  • голосові повідомлення від продавця — 5%;
  • 10 повідомлень по два слова — 4%.

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В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 15 тис. респондентів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.

Раніше українці розповіли, що може втримати їх від звільнення.

Редактор: Олена Коваленко

Теги:   Онлайн Бізнес Спілкування Чат-бот Боти

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