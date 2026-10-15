«Ваш дзвінок важливий для нас». Українці розповіли, що найбільше дратує під час спілкування з бізнесом онлайн
Що найбільше дратує українців у спілкуванні з бізнесом онлайн (Фото: NewAfrica/Depositphotos)
Українці в новому опитуванні розповіли, що саме їх дратує під час спілкування з бізнесом у чатах.
Про це свідчать результати опитування компанії Rakuten Viber.
Відповіді на питання «Що вас найбільше дратує при спілкуванні з бізнесом у чаті?» виглядають так:
- бот-асистент не з'єднує з людиною — 46%;
- додаткові пропозиції, коли вже все обрав/-ла — 26%;
- відповіді не по суті - 12%;
- довге очікування відповіді - 7%;
- голосові повідомлення від продавця — 5%;
- 10 повідомлень по два слова — 4%.
В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 15 тис. респондентів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.
Раніше українці розповіли, що може втримати їх від звільнення.