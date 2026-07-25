Працювати не можна відпочивати. Чому українці не можуть відключитися від чатів

Період літніх відпусток і щорічного відпочинку демонструє, що навіть у дні законного звільнення від обов'язків більшість працівників продовжують працювати.

Згідно анонімного опитування, яке провела команда платформи Rakuten Viber, повноцінно у відпустках відпочивають лише 43% українців, натомість 57% опитаних постійно відволікаються на робочі процеси. Так, 19% залишаються на постійному зв’язку через дзвінки та чати з повільнішою реакцією, 16% долучаються лише у виняткових випадках, 14% продовжують працювати у звичному режимі з іншої локації, а 8% частково переглядають робочі чати та пошту.

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Ті громадяни, яким вдається не відволікатися на службові справи, використовують власні методи захисту. Зокрема, кожен п’ятий респондент обмежує доступ до завдань за допомогою вимкнення сповіщень чи залишення техніки вдома.

Водночас 41% опитаних нічого не вимикають і просто не відкривають робочі програми, 40% не мають подібної проблеми через професії, які не прив’язані до гаджетів, 8% вимикають усі сповіщення, 7% залишають ноутбук або робочий телефон удома, а 4% вимикають сповіщення в чатах та пошті зі встановленням статусу про відпустку.

«Ми помітили тенденцію до хронічної втоми користувачів, котрі намагаються поєднувати відпочинок із професійною діяльністю через постійний психологічний тиск», — зазначили у пресслужбі компанії Rakuten Viber.

В опитуванні на офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 15 000 користувачів, серед яких переважають люди віком від 34 до 45 років.