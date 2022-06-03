Thales: мошенничество по-французски
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Эта история началась с того, что в апреле волонтеры заметили продукцию французского производителя Thales в российской военной технике — танке Т72Б3 и БМД-4 «Бахча». Обе боевые машины использовали заграничные тепловизионные прицельные системы.
Именно та БМД-4 с тепловизором Cathering FC от Thales участвовала в расстреле автомобилей гражданских украинцев в Буче.
Я увидел сообщение волонтеров в социальной сети и вместе с коллегами-юристами мы начали собственное расследование участия французского производителя в военной агрессии РФ против Украины.
Александр Дубилет,
Якобы образцовая компания
Во Франции Thales — не просто публичная компания. Есть три аргумента, доказывающие это утверждение.
1) Фирма специализируется на производстве систем для военного, авиакосмического и морского назначения
2) Акции компании котируются на Парижской фондовой бирже
3) Важен не столько частный акционер (семья Dassault с ее 24,62%), столько институциональное — Правительство Франции и его 25,67%. Простыми словами: компания, которую на более, чем четверть, контролирует правительство республики, экспортирует компоненты, которыми убивают украинцев.
Как известно из открытых источников, Thales поставляла в Россию тепловизоры Catherine FC, которые использовались для создания прицельных комплексов «Эсса», «Плисса» и «Сосна-У». Они усиливают боевые возможности модифицированных танков Т-80, Т-90, Т-72 и других военных машин.
Сознательные нарушители
После того как фото- и видеосвидетельства «плодотворного» сотрудничество между Thales и Россией появилось в сети интернет благодаря волонтерам, мы с коллегами-юристами нашли реальные подтверждения, что Thales поставляла эти боевые компоненты уже после введения санкций, связанных с аннексией Крыма Россией.
Поскольку данный образец техники создан в 2016 году, то зарубежные производители должны были поставить компоненты, по меньшей мере, годом ранее. Следовательно, компания Thales продавала России товары и технологии военного назначения уже после введения первой волны санкций (Постановление Совета ЕС от
Существенны ли эти санкции? Бесспорно. В 2015 году именно из-за них у Thales сорвался контракт на поставку двух судов-вертолетоносцев в РФ на сумму $1,3 млрд. В то же время оба корабля были проданы Египту.
Расскажу и о менее известном эпизоде противозаконного, но выгодного сотрудничества между Thales и государством-агрессором. Французская компания Sofradir — «дочка» Thales — специализируется на изготовлении инфракрасных детекторов для военного, космического и коммерческого применения.
По информации издания Disclose, в 2016 году фирма поставила 83 инфракрасных извещателя (S24) и 258 инфракрасных извещателей (S02) в пользу ЗАО «ТПК «Линкос».
Что такое «Линкос»? Как уточняют в ИА «Оружие России«, «Линкос» специализируется на разработке и производстве вычислительной техники и средств связи, оптических, оптико-электронных и СВЧ систем и комплексов, аппаратуры ночного видения и изделий квантовой электроники.
Кроме того, Sofradir поставила 138 инфракрасных извещателей. ( S10) в пользу АО «НПО «ГИПО» — российский государственный институт прикладной оптики, разрабатывающий и производящий оптико-электронные системы. Еще с далекого 2008 года «ГИПО» входит в состав государственной корпорации «Ростехнологии».
Взаимовыгодное сотрудничество между этой «дочкой» Thales и российскими военными институтами доказывают два решения (документ 1 и 2) Межминистерской комиссии по изучению экспорта военной техники Франции (CIEMMG) от 2016 года. Как доказывают найденные нашей командой документы, французские чиновники, несмотря на санкции, разрешили Sofradir поставку военных технологий и товаров.
В 2019 году компании Sofradir и Ulis пережили слияние; образовалась новая компания — Lynred. Акционером Lynred на 50% является уже известный нам Thales.
Вівод простой: Sofradir фактически ввела в заблуждение Межминистерскую комиссию, заключив дополнительное соглашение «для исполнения контракта». Дополнительное соглашение продлило действие контракта и имело целью обход санкций для дальнейших поставок военных технологий в РФ.
Информацию, доказывающую, что Thales нарушала санкции и по первому (тепловизоры), и по второму (инфракрасные извещатели, через «дочку» Sofradir) эпизоду, мы с коллегами нашли в открытом доступе (!). Это, на мой взгляд, очень показательно иллюстрирует восприятие санкций. То есть указанные мной французские компании даже не скрывали свидетельства нарушения санкций.
Поборете
Постановление Совета ЕС запрещает поставку товаров двойного использования и технологий в Россию. Однако, возможно, вам будет интересно узнать, что в этом документе есть лазейка, которая так звучит: уполномоченный орган государства может предоставить лицензию на поставку таких товаров по контрактам, заключенным
И французская компания Thales полностью ею воспользовалась, умышленно продлевая действие старых контрактов с помощью дополнительных соглашений и фактически поставляя товары военного назначения в 2015—2018 годах.
Моя команда юристов отдельно отрабатывает каждый из двух вышеуказанных эпизодов преступного сотрудничества Thales и ее «дочки» Sofradir с Россией. Мы направили заявления в Совет ЕС как орган, который ввел санкции, и сообщили правоохранительным органам, в частности, прокуратуре Франции. Наша цель — открытие уголовных дел на основании этих заявлений.
Раскрыв корпоративную структуру Thales и обнаружив акционеров (в частности, правительство Франции), мы планируем обращаться к акционерам этой компании, французским банкам, органам вторичного мониторинга и бирж и требовать от них принять соответствующие меры против нарушителей санкций.
Как и в случае с нашей юридической «охотой» за бельгийской компанией New Lachaussee, поставлявшей патронное оборудование концерна «Калашников», цель международных исков против Thales — добиться наказания нарушителей санкций и показать токсичность любого сотрудничества с государством-агрессором.
В то время как украинцы гибнут за европейские ценности, Европа должна быть целиком и полностью на нашей стороне.
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