Thales: мошенничество по-французски 3 июня, 17:41 Позиция Цей матеріал також доступний українською depositphotos

Эта история началась с того, что в апреле волонтеры заметили продукцию французского производителя Thales в российской военной технике — танке Т72Б3 и БМД-4 «Бахча». Обе боевые машины использовали заграничные тепловизионные прицельные системы.

Именно та БМД-4 с тепловизором Cathering FC от Thales участвовала в расстреле автомобилей гражданских украинцев в Буче.

Я увидел сообщение волонтеров в социальной сети и вместе с коллегами-юристами мы начали собственное расследование участия французского производителя в военной агрессии РФ против Украины.

Александр Дубилет, Председатель правления КБ "Приватбанк" (1997-2016), Финансовый и банковский эксперт

Якобы образцовая компания

Во Франции Thales — не просто публичная компания. Есть три аргумента, доказывающие это утверждение.

1) Фирма специализируется на производстве систем для военного, авиакосмического и морского назначения

2) Акции компании котируются на Парижской фондовой бирже

3) Важен не столько частный акционер (семья Dassault с ее 24,62%), столько институциональное — Правительство Франции и его 25,67%. Простыми словами: компания, которую на более, чем четверть, контролирует правительство республики, экспортирует компоненты, которыми убивают украинцев.

Фото: Thales

Как известно из открытых источников, Thales поставляла в Россию тепловизоры Catherine FC, которые использовались для создания прицельных комплексов «Эсса», «Плисса» и «Сосна-У». Они усиливают боевые возможности модифицированных танков Т-80, Т-90, Т-72 и других военных машин.

Сознательные нарушители

После того как фото- и видеосвидетельства «плодотворного» сотрудничество между Thales и Россией появилось в сети интернет благодаря волонтерам, мы с коллегами-юристами нашли реальные подтверждения, что Thales поставляла эти боевые компоненты уже после введения санкций, связанных с аннексией Крыма Россией.

Поскольку данный образец техники создан в 2016 году, то зарубежные производители должны были поставить компоненты, по меньшей мере, годом ранее. Следовательно, компания Thales продавала России товары и технологии военного назначения уже после введения первой волны санкций (Постановление Совета ЕС от 31.07.2014 ( Council Regulation ( EU) No 833/2014)).

Фото: Catherine FC

Существенны ли эти санкции? Бесспорно. В 2015 году именно из-за них у Thales сорвался контракт на поставку двух судов-вертолетоносцев в РФ на сумму $1,3 млрд. В то же время оба корабля были проданы Египту.

Расскажу и о менее известном эпизоде противозаконного, но выгодного сотрудничества между Thales и государством-агрессором. Французская компания Sofradir — «дочка» Thales — специализируется на изготовлении инфракрасных детекторов для военного, космического и коммерческого применения.

По информации издания Disclose, в 2016 году фирма поставила 83 инфракрасных извещателя (S24) и 258 инфракрасных извещателей (S02) в пользу ЗАО «ТПК «Линкос».

Что такое «Линкос»? Как уточняют в ИА «Оружие России«, «Линкос» специализируется на разработке и производстве вычислительной техники и средств связи, оптических, оптико-электронных и СВЧ систем и комплексов, аппаратуры ночного видения и изделий квантовой электроники.

Кроме того, Sofradir поставила 138 инфракрасных извещателей. ( S10) в пользу АО «НПО «ГИПО» — российский государственный институт прикладной оптики, разрабатывающий и производящий оптико-электронные системы. Еще с далекого 2008 года «ГИПО» входит в состав государственной корпорации «Ростехнологии».

Взаимовыгодное сотрудничество между этой «дочкой» Thales и российскими военными институтами доказывают два решения (документ 1 и 2) Межминистерской комиссии по изучению экспорта военной техники Франции (CIEMMG) от 2016 года. Как доказывают найденные нашей командой документы, французские чиновники, несмотря на санкции, разрешили Sofradir поставку военных технологий и товаров.

В 2019 году компании Sofradir и Ulis пережили слияние; образовалась новая компания — Lynred. Акционером Lynred на 50% является уже известный нам Thales.

Вівод простой: Sofradir фактически ввела в заблуждение Межминистерскую комиссию, заключив дополнительное соглашение «для исполнения контракта». Дополнительное соглашение продлило действие контракта и имело целью обход санкций для дальнейших поставок военных технологий в РФ.

Информацию, доказывающую, что Thales нарушала санкции и по первому (тепловизоры), и по второму (инфракрасные извещатели, через «дочку» Sofradir) эпизоду, мы с коллегами нашли в открытом доступе (!). Это, на мой взгляд, очень показательно иллюстрирует восприятие санкций. То есть указанные мной французские компании даже не скрывали свидетельства нарушения санкций.

Поборете

Фото: Informnapalm

Постановление Совета ЕС запрещает поставку товаров двойного использования и технологий в Россию. Однако, возможно, вам будет интересно узнать, что в этом документе есть лазейка, которая так звучит: уполномоченный орган государства может предоставить лицензию на поставку таких товаров по контрактам, заключенным до 01.08.2014 года.

И французская компания Thales полностью ею воспользовалась, умышленно продлевая действие старых контрактов с помощью дополнительных соглашений и фактически поставляя товары военного назначения в 2015—2018 годах.

Моя команда юристов отдельно отрабатывает каждый из двух вышеуказанных эпизодов преступного сотрудничества Thales и ее «дочки» Sofradir с Россией. Мы направили заявления в Совет ЕС как орган, который ввел санкции, и сообщили правоохранительным органам, в частности, прокуратуре Франции. Наша цель — открытие уголовных дел на основании этих заявлений.

Раскрыв корпоративную структуру Thales и обнаружив акционеров (в частности, правительство Франции), мы планируем обращаться к акционерам этой компании, французским банкам, органам вторичного мониторинга и бирж и требовать от них принять соответствующие меры против нарушителей санкций.

Как и в случае с нашей юридической «охотой» за бельгийской компанией New Lachaussee, поставлявшей патронное оборудование концерна «Калашников», цель международных исков против Thales — добиться наказания нарушителей санкций и показать токсичность любого сотрудничества с государством-агрессором.

В то время как украинцы гибнут за европейские ценности, Европа должна быть целиком и полностью на нашей стороне.

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