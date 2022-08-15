Intel среди технологических спонсоров российского терроризма? 15 августа, 09:33 Партнерский проект Unsplash

США как государство приложило огромные усилия по запрету торговли с Россией военными товарами (а также продукцией двойного назначения). Впрочем, по коммерческим причинам американские фирмы сознательно идут на риск и продают РФ все, в чем нуждается российская военщина.

Еще в середине апреля Королевский объединенный институт оборонных исследований Великобритании (RUSI) сообщал, что крылатая ракета 9М727, которая запускается из комплекса «Искандер-К» и является образцом одной из ведущих систем вооружения России, обеспечивает свою работу с помощью американской электроники. «Из семи точек подключения к установленному на ракете компьютеру только одна разработана в советское время и производится в России. Остальные шесть — продукция компаний США. Детали, соединяющие печатные платы с корпусом компьютера и сами печатные платы, тоже сделаны в Штатах», — уточняло украинское издание РБК.

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Дальше — больше:

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К тому же, недавно юристы инициативы «Тотальная изоляция России» выяснили, что американская компания Intel нарушила введенные США санкции, поскольку, вероятно, поставляла товары подсанкционным обществам из сферы российского ВПК.

Жажда доходов

Intel Corporation долго представлять не нужно. Компания десятилетиями производила (микро)процессоры, чипы, технологии беспроводной связи и питала репутацию законопослушного предприятия. Листинг фирмы проходит на американской бирже NASDAQ.

Инфографика: Аналитика юристов инициативы «Тотальная изоляция россии»

Как обнаружили юристы-международники, в период с 2018 по 2021 годы Intel Corporation, вероятно, поставляла компьютерную технику, комплектующие к ней, сетевое оборудование, электронно-измерительную технику и расходные материалы для вычислительной техники подсанкционным российским компаниям, в частности, АО «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова» (далее — НИИ им. Тихомирова) и АО «Главное производственно-техническое предприятие «Гранит» (далее — «Гранит»). Из-за санкций этого нельзя было делать.

По официальным данным, НИИ им. Тихомирова занимается созданием систем управления вооружением для самолетов-истребителей и мобильных ЗРК. А «Гранит» обеспечивает завершающий этап в процессе создания противовоздушного вооружения.

Оба юридических лица входят в состав «Алмаз-Антей» — концерн российского ВПК, специализирующийся на воздушно-космической обороне. По данным официального веб-сайта, Концерн производит зенитно-ракетные комплексы малой, средней и большой дальностей, основные типы радиолокационного оборудования и автоматизированных систем управления. Именно зенитной системой «Бук», произведенной «Алмаз-Антеем» российские террористы 17 июля 2014 года сбили гражданский самолет MH17 компании Malaysia Airlines.

Фото: depositphotos

Алмаз-Антей также находится под действием санкций США: в соответствии с Executive Order 13661 Президента США от 19 марта 2014 года (в дальнейшем — EO13661), юридическим и физическим лицам США запрещено осуществлять поставки товаров, оказывать услуги и т. п. , в частности, субъектам ВПК РФ. Такие субъекты включаются в черный список — Specially Designated Nationals and Blocked Persons list (SDN List). Концерн «Алмаз-Антей» и НИИ им. Тихомирова (но, к сожалению, не «Гранит») включены в SDN List на основании EO 13661.

В 2019—2020 годах, то есть, за 3 года после введения санкций, Intel Corporation приняла участие в тендерах (пример 1 за 2018 год, примеры 1 и 2 за 2019 год и примеры 1 и 2 за 2020 год), организованных НИИ им. Тихомирова, на закупку компьютерной техники, сетевого оборудования и комплектующих. Общая стоимость товаров по всем тендерам составила $182 000.

Вывод тривиален: Intel, вероятно, поставляла/была готова экспортировать, поставлять товары подсанкционной компании российского ВПК.

7 августа юристы инициативы «Тотальная изоляция россии» направили информационный запрос в головной офис Intel с просьбой подтвердить или опровергнуть факт сотрудничества с российскими ВПК-компаниями. По состоянию на дату публикации техногигант не ответил.

Фото: depositphotos

В обход

В 2018—2021 годах Intel Corporation приняла участие в тендере «Гранит» на поставку компьютеров, периферийного оборудования, комплектующих к компьютерной технике, электронно-вычислительной технике и расходных материалов и комплектующих.

Поскольку «Алмаз-Антей» владеет «Гранитом», очевидно, что поставки на имя последнего осуществлялись для удовлетворения производственных потребностей самого Концерна.

Юристы инициативы Александра Дубилета «Тотальная изоляция россии» уверяют, что есть все основания полагать, что «Гранит» является «прокладкой» для закупки товаров для нужд Концерна — так же, как российский «Липецкий механический завод» покупал военную продукцию — бельгийского предприятия New Lachaussee в пользу подсанкционного концерна «Калашников».

Поскольку Intel Corporation нарушила санкции из-за вероятной поставки подсанкционным предприятиям из ВПК России, украинские юристы готовят заявление в OFAC, специальное подразделение Министерства финансов США), ответственное за санкционную политику.

Фото: depositphotos

«Преследуя в судах Intel Corporation (а также французские полугосударственные Thales и SAFRAN), мы стремимся донести до всемирного бизнеса одну простую мысль: сотрудничать с Россией крайне рискованно, токсично и опасно в долгосрочной перспективе. Речь идет не только о сознательном нарушении санкций, наложенных на государство-ценителя идеологии Монгольской империи, но и уничтожении собственной репутации. Повторюсь: на всемирной бизнес-карте на месте России должно быть белое чернильное пятно», — заключает банковский эксперт и основатель инициативы «Тотальная изоляция россии» Александр Дубилет.

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