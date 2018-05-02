Топ-менеджер Watsons Украина объяснила, почему мечтает пройти стажировку за рубежом

Начальник отдела корпоративных коммуникаций и связей с общественностью Watsons Украина Екатерина Веремеева делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Предпринять чуть больше усилий и получить опыт образования/стажировки за рубежом (в Европе). До сих пор мечтаю это реализовать. Это возможность практиковать иностранный язык, получить новые международные знакомства, вернуться с другим мировоззрением.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Придя на должность специалиста, он со временем должен проявить себя менеджером. С минимальным моим вовлечением в детали. Ответственным, самостоятельным, креативным и вовлеченным во все проекты, вне зависимости от своего направления.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

1+1 – пример социально ориентированного бизнеса во всех смыслах.

Мироновский хлебопродукт – пример масштабного вертикально-интегрированного бизнеса, который помимо прочего сочетает FMCG и аграрный сектор. Разные направления деятельности, где более 30 тыс. сотрудников по всей Украине,тем не менее, находятся под одним "зонтом".

© L'Oréal Paris via Facebook

Из иностранных – L’oreal – пример диджитализации, клиентоориентированности. А также – работы в направлении лояльности сотрудников к брендам.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Кадр из фильма Вселенная Стивена Хокинга / © Working Title Films

Фильм – про Стивена Хокинга Теория всего / Вселенная Стивена Хокинга – впечатлила неординарность и жизнеспособность личности, отношения. Без заботы и самоотдачи одной не было бы возможности реализовать гениальность второго.

Кадр из фильма Век Адалин / © Lakeshore Entertainment

Еще фильмы – Век Адалин – всегда будоражат сознание темы а-ля путешествие во времени, возможность вернуться исправить ошибки, вечная молодость и т.д.

© lavanda_lovve via Instagram

Из книг: Внутри женщины Томрико Шоли. Наверное, это книга, которую косвенно написала бы каждая женщина, основываясь на своих мыслях, встречах, мечтах и отношениях.

Из "умных" книг (бизнес-литературы) слежу за новинками издательства МИФ (Манн, Иванов и Фербер). Их и в руки брать приятно, и содержание всегда на уровне. Сейчас читаю Выйди из зоны комфорта, также советую более узко профессиональные, такие как Принцип пирамиды Минто, Как писать крутые тексты, SCRUM. Революционный метод управления проектами – у нас в компании must-read.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? (назовите любимую песню).

Dua Lipa. Получаю удовольствие от ее голоса, манеры исполнения. А так – Adele.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

В последнее время все чаще бизнес-общение переходит с e-mail-переписок в Facebook Messenger. Даже вместо визиток на мероприятиях предпочитают добавиться в друзья в Facebook. Помимо этого – мы в команде тестируем Trello, и, полагаю, остановимся на нем в планировании и организации задач.

Ну и, конечно, возможность удаленно отвечать на электронные рабочие письма – мега-удобно!

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Чувствовать себя. Чтобы не выгорать. Вовремя перезагружаться. Четко разделять главное и второстепенное. Мне кажется, этому учишься годами.