Топ-менеджер Canon Ukraine объясняет, в чем секрет ее эффективности

Директор по продажам и маркетингу Canon Ukraine Алла Идобаева делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Фокусироваться на целях.

Быть смелее.

Больше читать.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Сотруднику необходимо гармонично влиться в команду, достичь поставленных целей и иметь огромное желание учиться.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

Google, Facebook, Amazon – компании-инноваторы, первопроходцы, мыслящие иначе, смело использующие нестандартные подходы и непопулярные методы, задают тренды не только отраслям, в которых работают, но и всему миру.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

© aleksa_sw via Instagram

Весь невидимый нам свет, Энтони Дорр. Книга о жизни, смелости, трудностях, целях, желаниях, человеческих ценностях, добре. Сильная и трогательная.

Государь, Николо Макиавелли. Книгу необходимо ввести в школьную программу. В ней сжато изложено все, что нужно знать о политике и о лидерстве. Около 500 лет прошло с момента ее написания, но она по-прежнему актуальна.

Кадр из сериала Молодой Папа / © Sky Atlantic

Сериал Молодой Папа. Пример мудрого лидера. Великолепная игра актеров.

Кадр из фильма Королевство полной луны / © American Empirical Pictures

Фестивальный фильм Королевство полной луны – о мечте, целях, любви, силе воли, характере, трудностях. О мире взрослых и мире детей.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? Какую песню вы можете назвать любимой?

Любимых исполнителей нет. Слушаю музыку под настроение. В последнее время дома играют Кенни Джи и Фил Коллинз, за рулем – Высоцкий и Машина времени.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Для бизнеса используется стандартный "джентельменский" набор: почта, корпоративный портал, мессенджеры. Мои любимые приложения – это Evernote (для заметок и напоминалок), Elevate (для прокачки мозга и тренировк​и​ английского языка), Photo 365 (помогает фокусироваться на целях, показывая вам,​ как и где вы проводили время в разрезе дня/недели/месяца/года).

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Я не сторонник термина work-life balance. Разве работа не является частью жизни? Самое важное, чтобы жизнь была в радость – отсюда берутся силы и эффективность. Радость у каждого своя – для меня это: семья, команда, учеба, преподавание, чтение книг, общение с друзьями, путешествия, фильмы, театральные спектакли, природа, прогулки с собакой, вкусная еда, теннис, рисование, парки аттракционов и регулярно пробовать что-то новое.