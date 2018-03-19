Топ-менеджер Canon Ukraine объясняет, в чем секрет ее эффективности

Директор по продажам и маркетингу Canon Ukraine Алла Идобаева делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.
1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?
- Фокусироваться на целях.
- Быть смелее.
- Больше читать.
2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?
Сотруднику необходимо гармонично влиться в команду, достичь поставленных целей и иметь огромное желание учиться.
3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?
Google, Facebook, Amazon – компании-инноваторы, первопроходцы, мыслящие иначе, смело использующие нестандартные подходы и непопулярные методы, задают тренды не только отраслям, в которых работают, но и всему миру.
4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?
© aleksa_sw via Instagram
Весь невидимый нам свет, Энтони Дорр. Книга о жизни, смелости, трудностях, целях, желаниях, человеческих ценностях, добре. Сильная и трогательная.
Государь, Николо Макиавелли. Книгу необходимо ввести в школьную программу. В ней сжато изложено все, что нужно знать о политике и о лидерстве. Около 500 лет прошло с момента ее написания, но она по-прежнему актуальна.
Кадр из сериала Молодой Папа / © Sky Atlantic
Сериал Молодой Папа. Пример мудрого лидера. Великолепная игра актеров.
Кадр из фильма Королевство полной луны / © American Empirical Pictures
Фестивальный фильм Королевство полной луны – о мечте, целях, любви, силе воли, характере, трудностях. О мире взрослых и мире детей.
5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? Какую песню вы можете назвать любимой?
Любимых исполнителей нет. Слушаю музыку под настроение. В последнее время дома играют Кенни Джи и Фил Коллинз, за рулем – Высоцкий и Машина времени.
6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?
Для бизнеса используется стандартный "джентельменский" набор: почта, корпоративный портал, мессенджеры. Мои любимые приложения – это Evernote (для заметок и напоминалок), Elevate (для прокачки мозга и тренировки английского языка), Photo 365 (помогает фокусироваться на целях, показывая вам, как и где вы проводили время в разрезе дня/недели/месяца/года).
7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?
Я не сторонник термина work-life balance. Разве работа не является частью жизни? Самое важное, чтобы жизнь была в радость – отсюда берутся силы и эффективность. Радость у каждого своя – для меня это: семья, команда, учеба, преподавание, чтение книг, общение с друзьями, путешествия, фильмы, театральные спектакли, природа, прогулки с собакой, вкусная еда, теннис, рисование, парки аттракционов и регулярно пробовать что-то новое.
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