«Удар по украинскому языку». Что говорят кинотеатры и студии о предложении Зеленского смотреть иностранные фильмы без дубляжа — 5 мнений 30 июня, 08:08 NV Премиум Кинозал в полумраке (Фото:Unsplash)

Президентский законопроект о статусе английского языка предусматривает отказ от дублирования фильмов на украинском в кинотеатрах. NV Бізнес спросил у прокатчиков, студий дубляжа и кинотеатров, как это отразится на их бизнесе.

Украинская индустрия кинопроката еще не успела отойти от ударов, нанесенных пандемией и полномасштабным вторжением РФ, как подоспел новый.

28 июня Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, о статусе английского как одного из языков международного общения в Украине. Среди прочего, он предусматривает трансляцию англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрами.

Видео дня

Согласно тексту законопроекта, уже в 2025 году таких фильмов должно быть 50%, в 2026-м — 75%, а с 2027 года — 100%.

NV Бізнес опросил дистрибьюторов, крупные сети кинотеатров и студию озвучки, готовы ли они к этому и как отреагируют зрители.



Спойлер: уже сейчас понятно, что громких дебатов не избежать. Как отметил в разговоре с NV Бізнес глава Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, законопроект, скорее всего, будет приниматься в два чтения. Если потребуется, в него внесут изменения.