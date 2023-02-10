Гидра без головы. Доходы даркнета резко упали после закрытия крупной русскоязычной платформы 10 февраля, 11:41 Закрытие Hydra привело к падению среднего дневного дохода для всех таких рынков до $447 000 (Фото:Max Duzij \ Unsplash)

После закрытия крупной русскоязычной платформы Hydra совокупные доходы торговых площадок в даркнете заметно упали.

Выручка наркоторговцев и мошенников в даркнете упала за 2022 год до $1,3 млрд — это вдвое ниже, чем годом ранее, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Chainalysis.

Такое резкое падение произошло после того, как правоохранители закрыли крупный маркетплейс наркотиков Hydra.

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По данным Chainalysis, закрытие Hydra привело к падению среднего дневного дохода для всех таких рынков с $4,2 млн до $447 000.

По данным Chainalysis, четыре из пяти самых загруженных торговых площадок даркнета в 2022 году были посвящены продаже наркотиков.

«Хотя совокупный доход рынков наркотиков не восстановился полностью, он медленно вернулся к прежнему уровню во второй половине 2022 года», — отмечают эксперты.

По данным Минюста США, до того как власти Германии провели операцию в отношении Hydra, на этот маркетплейс приходилось 80% криптовалютных транзакций даркнета.

Как отмечает издание, торговые площадки даркнета, известны своей стойкостью. После закрытия площадок властями покупатели и продавцы обычно переходят на новые сайты и продолжают вести бизнес в обычном режиме.

В частности, после закрытия Hydra пользователи перешли на новый рынок, получивший название OMG! OMG!

В Chainalysis предполагают, что за этой площадкой могут стоять те же люди, что и за площадкой Hydra. Однако, доказательств этого у экспертов нет.

«Тем не менее, совпадение адресов депозитов и мгновенная массовая миграция пользователей Hydra в OMG после закрытия Hydra предполагает, что это, безусловно, возможно», — добавили в Chainalysis.

В апреле прошлого года Минфин США объявил о введении санкций против крупнейшей русскоговорящей платформы в даркнете Hydra.