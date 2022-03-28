Минус компьютеры и полупроводники. Южная Корея ограничила экспорт в Россию и Беларусь

28 марта, 15:13
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Южная Корея ограничила экспорт компьютеров и их комплектующих в РФ и РБ (Фото:Andras Vas / Unsplash)

Южная Корея ограничила экспорт компьютеров и их комплектующих в РФ и РБ (Фото:Andras Vas / Unsplash)

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи ограничило экспорт в отношении 57 нестратегических товаров и технологий в Россию и Беларусь.

Корейским компаниям, которые хотят экспортировать товары из списка экспортного контроля в РФ и РБ, начиная с 26 марта, необходимо проходить специальное согласование, сообщает Интерфакс-Украина.

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К нестратегическим товарам относятся, в частности, полупроводники, чипы, микросхемы и компьютерная техника, а также технологии по их разработке, сборке и производству.

Ранее правительство Южной Кореи приняло решение контролировать экспорт в РФ на уровне, аналогичном экономическим санкциям США и ЕС, введенном после начала развязанной Россией войны в Украине.

Как сообщалось, в середине марта Южная Корея приняла решение отправить в Украину нелетальные военные грузы на $800 тыс.

Редактор: Александр Иванов

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