Youtube запустит новую функцию для каналов

Функция будет доступна только тем блогерам, у кого более 100 тыс. подписчиков на канале

YouTube объявил о запуске новых инструментов для создателей видеоконтента, среди которых - возможность блогерам продавать товары.

Об этом говорится в официальном блоге компании.

“Мы работаем над новыми инструментами, которые не только помогают творцам лучше взаимодействовать со своими поклонниками, но и позволяют им зарабатывать деньги”, - говорится в сообщении.

YouTube в партнерстве с сервисом Teespring разрешит блогерам продавать товары со своей атрибутикой прямо на сайте видеосервиса.

Эту функцию уже протестировал аниматор Джошуа Слайс, автор канала про нарисованного паука Лукаса. Так, блогеру удалось заработать на продаже игрушек паука порядка $1 млн за 18 дней.

При этом, такая функция будет доступна тем блогерам, у которых более чем 100 тыс. подписчиков.

Отметим, что YouTube также вводит новую функцию платной подписки на каналы, на которые подписаны более чем 100 тыс. человек.

YouTube - видеохостинг, который предоставляет услуги размещения видеоматериалов. Основан 14 февраля 2005 года тремя работниками PayPal: Чадом Херли, Стивеном Чени и Джавед Карим. Является подразделением компании Google.