И эти туда же. Yahoo увольняет более 20% сотрудников 10 февраля, 17:55 Yahoo анонсировал массовые сокращения (Фото:Dado Ruvic / REUTERS)

Технологический гигант Yahoo уволит более 20% сотрудников. Сокращения затронут отдел рекламных технологий.

Технологическая компания Yahoo объявила о намерении сократить около 20% сотрудников. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что сокращения затронут подразделения рекламных технологий. Сокращения затронут почти 50% сотрудников рекламных технологий Yahoo до конца 2023 года. В том числе — почти 1000 сотрудников на этой неделе, сообщили в компании.

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В Yahoo считают, что этот шаг позволит компании сузить фокус и инвестиции в свой флагманский рекламный бизнес под названием DSP.

Сокращения в компании связаны с тем, что многие рекламодатели сократили свои маркетинговые бюджеты в ответ на рекордно высокие темпы инфляции и сохраняющуюся неопределенность в отношении рецессии.

Ранее о массовых сокращениях объявила компания видеоконференций Zoom. Компания сокращает 15% своего персонала по всему миру — примерно 1300 человек.

Как сообщалось, с начала 2023 года технологические компании уволили и сократили почти 56 тысяч сотрудников во всем мире.