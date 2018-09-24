Возможности для роста. Как корпоративное предпринимательство меняет бизнес-среду

Инновационные предложения и проактивная позиция сотрудников, помноженные на готовность компании искать новые модели взаимодействия с работниками, дают любому бизнесу растущие перспективы на высококонкурентном рынке

В стремлении быть первыми, компании практически всегда недооценивают предпринимательский потенциал своих сотрудников. А ведь чем больше людей проактивно ищут возможности для компании, генерируют решения, экспериментируют, извлекают из этого уроки и корректируют свои действия в соответствии со сделанными выводами – тем сильнее и неповторимее конкурентное преимущество компании.

Именно так работает корпоративное предпринимательство – одна из интереснейших моделей инновационного менеджмента.

Движущая сила и мотивация корпоративного предпринимательства (КП)— довольно проста – желание позитивных преобразований с применением бизнес-технологий. Попросту говоря: сотрудники компаний мыслят, создают, следуют и практикуют ценности и поведение характерное для предпринимателей.

Они искренне мотивированы на уровне собственных интересов, чтобы бизнес компании процветал, проактивно ищут возможности для оптимизации и роста на рынке, генерируют инновационные решения, претендуют на ресурсы, которые помогут реализовать ту или иную идею, создают прототипы и внедряют их в жизнь.

Легенда американского бизнеса, сооснователь корпорации Intel Эндрю Гроув, вывел в свое время правило «стратегически переломных моментов» и «шторма инноваций».

«Стратегически переломные моменты – это период в жизни компании, когда сама ее основа должна измениться», - часто повторял он на своих лекциях в Стэнфорде. В этот период, по его мнению, наступает новая система взглядов, новое понимание, модели поведения – и как результат разрабатываются новые форматы корпоративновного бизнеса.

«Не оплакивайте старое, - советует Эндрю Гроув. – Используйте всю вашу энергию до последней капли для приспособления к новому миру, на приобретение навыков, которые потребуются вам, чтобы процветать в нем. Рискуйте ради будущего».

Мысль о том, что корпоративное предпринимательство реально лишь в условиях западного мира ошибочна, считает менеджер по инновациям Филип Моррис в Украине Павел Рыжий. Оно не зависит ни от страны, ни от индустрии. «Мы обсуждали этот вопрос с Биллом Барнеттом (профессор Стэнфорда – прим.авт.), который недавно был в Украине. И он высказал достаточно любопытную мысль: корпоративное предпринимательство может дать импульс предпринимательскому движению в Украине в целом», - уверен Павел.

Корпоративное предпринимательство может дать импульс предпринимательскому движению в Украине в целом

Так исторически сложилось, что в Украине, в отличие от западных культур, где корпорации выросли из предпринимательского движения, произошло все в точности наоборот. Корпорации появились раньше.

В корпорации сотрудники очень быстро учатся и практикуют новые модели поведения, инструменты, которые потом переносят и на другие сферы жизни – личную, общественную, социальную. Это и дает основания делать выводы о влиянии Корпоративного Предпринимательства на предпринимательский потенциал страны в целом. Ведь как на работе, так и в общественной жизни, люди начинают чувствовать, как собственную значимость, так и ответственность, чувствуют и используют реальную возможность что-то менять к лучшему.

В мире достаточно примеров, как корпорации из разных индустрий внедряют инновационный менеджмент.

Пожалуй, один из наиболее масштабных примеров корпоративного предпринимательства наблюдаем в Китае. Это Haier - производитель бытовой техники, где создана единая экосистема из 1000 предприятий. Haier принадлежит 9738 патентов, и она стабильно попадает в ТОП инновационных компаний мира.

Широко используют возможности КП в Minnesota Mining and Manufacturing Company (3М). Это американская диверсифицированная инновационно-производственная компания, которая представлена в 60 странах мира и производит более 50 тыс. различных товаров для самых разных отраслей промышленности. В корпорации действует правило: 15% своего рабочего времени сотрудник может потратить на индивидуальный проект. Так ежегодно портфель компании пополняется новыми разработками.

К примеру, рядовой инженер-химик Артур Фрай в компании 3М стал человеком, который придумал ту самую липкую бумагу для заметок - стикеры, как мы привыкли их называть. Идея пришла к нему в церкви, где Фрай пел в хоре. Листы из сборника церковных гимнов разлетались и падали на пол в самый неподходящий момент.

Поделившись соображениями с коллегами, он заинтересовался разработкой другого сотрудника компании Спенсера Силвера. Тот открыл продукт с очень низкой степенью клейкости. Фрай сразу понял, что это именно то, что нужно для одноразовых стикеров.

Дело оставалось за малым: презентовать идею и получить согласие на коммерциализацию проекта. В результате ЗМ стала выпускать этот продукт под названием Пост-ит. Его продажи превысили $250 млн.

Павел Рыжий, который вплотную занимается вопросами корпоративного предпринимательства в Филипп Моррис в Украине, уверяет, что в компании тоже активно капитализируют инновации и предпринимательский потенциал сотрудников.

Выгоды от предоставления возможности заниматься КП, при правильном управлении, довольно ощутимы: основной эффект за счет инноваций в области оптимизации процессов внутри компании, а также от новых решений в различных областях от торгового маркетинга, до производства и работы с персоналом.

«С корпоративным предпринимательством получаешь конкурентное преимущество, которое невозможно воссоздать, то есть ты все время на шаг впереди», - рассказывает Павел и добавляет, что эффект от потраченных на эксперименты и прототипы ресурсов измеряется сотнями процентов потенциального возврата на инвестиции.

Ведь каждый сотрудник думает о реальных возможностях, собирает релевантные данные, учится правильно представлять идею, чтобы менеджер ее поддержал. В процессе обучения и понимания этих подходов и инструментов как раз и помогает созданный пару лет назад отдел инноваций, который возглавляет Павел.

Постоянно экспериментируя, люди учатся, делая выводы из своих ошибок и успехов. Таким образом, корпорация постоянно самосовершенствуется руками и мозгами самих работников. И чем больше таких сотрудников и экспериментов, тем быстрее происходит процесс самосовершенствования.

Постоянно экспериментируя, люди учатся, делая выводы из своих ошибок и успехов

«Кстати, у нас большое количество инициатив направлено именно на стимулирование и поддержку самостоятельного развития: обнаружил недостаток знаний в той или иной области – подобрал подходящий тренинг или воркшоп, и, если готов после его завершения применять полученные новые знания и делиться ими с коллегами, прошел обучение за счет компании, получил новые знания и стал источником этих знаний для коллег. Это мощный дополнительный инструмент развития в компании наряду с традиционным индивидуальным планом обучения сотрудников», - уверен менеджер.

Корпоративное предпринимательство хорошо приживается в компаниях с определенной культурой, в которой царит набор универсальных правил: открытость, доверие, принятие рисков, желание экспериментировать, умение доверять и слышать своих подчиненных, готовность инвестировать в исследование идей сотрудников.

«Если руководство не готово вести работу со своими работниками в таком формате, то долго оставаться успешной компанией в современном мире едва ли получится. На такие изменения требуется готовность и запрос со стороны менеджмента, а это не просто. Ведь прорывные инновации лежат в плоскости неизвестности, а значит, предыдущий накопленный «бесценный» опыт успешного управленца требует переосмысления, значительной гибкости и развитости эмоционального интеллекта у современных лидеров», - резюмирует Павел Рыжий.